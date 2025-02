Lega, Piastra commissariato. Ecco il deputato Bergamini

A Bologna, per il segretario provinciale della Lega, Carlo Piastra, scatta il commissariamento. La decisione è piombata dalla segreteria regionale capitanata da Matteo Rancan. E, come commissario, è stato individuato il parlamentare ferrarese Davide Bergamini. "Non si tratta di una decisione presa a cuor leggero – scandisce il segretario – ma di una mossa strategica che segna l’inizio di una nuova fase. Un cambio di passo, una spinta necessaria per restituire al partito la forza e la coesione che la provincia, purtroppo, ha visto venir meno". La Lega incarica quindi Bergamini di gestire il partito, "sicuro che saprà esportare la virtuosa esperienza ferrarese per una maggiore crescita del movimento". Il parlamentare ferrarese, dal canto suo, ringrazia Rancan e il direttivo della Lega Emilia "per la fiducia. Ora tocca a noi tutti lavorare insieme per ristabilire quell’equilibrio interno che la Lega di Bologna merita. Il nostro obiettivo è chiaro: rilanciare il movimento e affrontare le sfide che ci attendono, a partire dalle elezioni amministrative di Bologna".

f.d.b.