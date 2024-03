Lega: "Piazza data al punk, non al Motogiro"

Sulla concessione di piazza Maggiore ai Cccp vuole vederci chiaro anche la Lega

"La piazza viene negata anche a manifestazioni culturali di grande rilevanza – sottolinea Matteo Di Benedetto –, come il Motogiro d’Italia, evento che ha 110 anni e fa arrivare persone da tutto il mondo. L’organizzazione ha chiesto la piazza e la risposta è stata un secco no, nonostante gli organizzatori stiano cercando di riportare l’evento in città. Con che criteri viene concessa la piazza? Perché a un evento di rilevanza storica no e a un concerto privato sì?".