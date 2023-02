Lega: "Stazione senza ascensore Serve un confronto con le ferrovie"

"Stazione ferroviaria di San Pietro in Casale off limits per disabili: ascensore fuori uso da quattro mesi. La Regione apra al confronto con Rfi". Questa la denuncia dei consiglieri leghisti Daniele Marchetti per la Regione e Mattia Polazzi per la Città Metropolitana. "Non solo l’ascensore che non funziona da 4 mesi ma anche i pannelli installati nel sottopasso che collega i binari sono pericolanti: la situazione in cui versa la stazione ferroviaria di San Pietro in Casale è fuori controllo e inaccettabile - dichiarano i due -. Da ottobre ad oggi gli ascensori sono guasti o fuori servizio, creando disagi alle persone con disabilità o con ridotta mobilità".

"Inoltre – sottolineano Marchetti e Polazzi – nel corso dei lavori di riqualificazione del sottopasso sono stati applicati alle pareti dei grandi pannelli che attualmente sono pericolanti, tanto che oggi sono bloccati da reti metalliche".

Alla luce del fatto che fra le funzioni spettanti alla Società Rfi (Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale compresa la stazione ferroviaria di San Pietro in Casale) c’è quella di fornire assistenza alle persone con disabilità o a ridotta capacità motoria, e considerato che la Regione deve vigilare sul rispetto delle condizioni e sulla corretta erogazione dei servizi ferroviari (specialmente verso persone con disabilità e scarsa capacità motoria), i leghisti hanno depositato un’interrogazione alla Giunta regionale nella quale chiedono "se Rfi abbia attivato servizi alternativi per i disabili e se questa situazione di forte e prolungato disagio causerà il pagamento di una penale a Rfi. Da ultimo l’atto ispettivo chiede "se sia intenzione della Giunta Regionale e Metropolitana intervenire rapidamente per ripristinare completamente il servizio aprendo un confronto con Rfi".

z.p.