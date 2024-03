Legacoop, 4 società su 5 in utile: "Ma manca personale, è allarme"

Il 2023 è stato un anno positivo per le le cooperative di Legacoop Bologna: il 79% ha chiuso il bilancio in utile e, per il 47%, la crescita è stata superiore al 10%. Il valore della produzione è rimasto stabile per quasi una cooperativa bolognese su due, (il 49%), e più di una su tre (il 35%) rileva un incremento. Percentuali che si riflettono anche sul dato relativo all’occupazione, stabile per il 51% delle coop, in aumento per il 30%, in flessione nel 19% delle associate alla Lega.

E quest’anno? Il 2024 nelle previsioni delle cooperative sarà segnato dalla stazionarietà, con domanda e occupazione stabili e attese improntate sempre più al pessimismo per l’andamento dei mercati e del lavoro. La scarsità di manodopera, del resto, è ormai una vera e propria emergenza. "Il primo problema è trovare personale, è la prima emergenza segnalata dalle nostre cooperative dalal fine del 2022. Eravamo ancora nella coda del Covid, con bilanci depressi dal punto di vista dei volumi, ma da allora la carenza di personale, che sembrava un’emergenza, si è rivelata essere un dato strutturale", evidenzia la presidente di

Legacoop Bologna, Rita Ghedini a margine dell’assemblea dei delegati che tenutasi nei giorni scorsi al cinema Modernissimo.

Tra le ragioni "c’è un tema di retribuzioni, che è orizzontale, riguarda il Paese, non solo cooperazione e commercio", ammonisce Ghedini. "Una delle ragioni per cui non vengono accettate proposte di lavoro è che non si trova una casa a prezzi adeguati alla propria capacità di reddito, è un inedito", evidenzia.

L’89% degli oltre 46.000 lavoratori dipendenti è assunto con contratti a tempo indeterminato che presentano, nel 90% dei casi, forme di sanità integrativa. Welfare anziendale e pratiche di conciliazione risultano centrali per il 77% delle cooperative, che hanno una presenza femminile del 75%. "L’obiettivo è migliorare ancora, a cominciare dai redditi, dalla qualità complessiva delle condizioni di lavoro e dalla valorizzazione negli appalti di chi promuove buona occupazione", rivendica Ghedini.