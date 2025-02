Legacoop: bilancio e prospettive: "Nel 2025 peggioreranno i conti"

di Monica Raschi

BOLOGNA

Un anno, quello appena terminato, che si è concluso positivamente per le imprese aderenti a Legacoop Emilia-Romagna. Infatti un 54 per cento delle associate, in base ai preconsuntivi, prevede di chiudere i bilanci 2024 con un incremento del valore della produzione, tra queste, il 49 per cento vede incrementi superiori al 5 per cento. Buoni anche gli indici occupazionali cresciuti in 36 aziende su cento, mentre in 51 su cento è rimasta stabile.

Ma è sull’anno in corso che si addensano le nubi, almeno a livello previsionale: per il 43 per cento si aspetta un peggioramento, mentre il 55 per cento spera nella stabilità (il restante non si pronuncia). Nonostante questo cresce il dato sugli investimenti: il 30 per cento impegnerà più risorse rispetto l’anno precedente.

Le preoccupazioni sono determinate, come ha rilevato l’Area Studi Legacoop, dalla crescita dei costi energetici, dalla incertezza relativa alla situazione geo-politica e dalla crisi dell’industria automobilistica. A fronte di ciò non passano inosservati gli aumenti di tasse, ticket e bolli auto annunciati dalla giunta di Michele de Pascale e i ritardi che affliggono la mobilità, a iniziare da quelli sul Passante di Bologna, come ha evidenziato Daniele Montroni, presidente di Legacoop Emilia-Romagna.

"È una manovra pesante, che serve soprattutto a garantire la qualità territoriale, che è un elemento fondamentale per riuscire a garantire la capacità attrattiva di questa regione – afferma il presidente –. Il punto per noi non è discutere l’entità della manovra che, lo riconosco, è pesante e in questo momento colpisce le famiglie e le imprese, ma come quelle risorse devono essere spese per accrescere la qualità e la quantità dei servizi. E non sono più tollerabili ritardi come quello sul Passante – dichiara –: i colli di bottiglia della mobilità nel nodo di Bologna costano 350 milioni di euro all’anno: una cifra che mina la competitività delle imprese, con ricadute sui redditi delle famiglie".

L’altro problema evidenziato dall’Area Studi è la difficoltà a trovare manodopera: un problema serio segnalato dal 51 per cento delle cooperative. Su questo aspetto si sofferma il vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Vincenzo Colla: "Siamo a demografia piatta e c’è bisogno di un nuovo modello di integrazione. Dobbiamo attrarre talenti e non farli andare via, quindi bisogna pagarli di più e fare una grande operazione sulla casa: foresterie, affitti calmierati e mettere le case là dove ne abbiamo bisogno – spiega –. Senza contare tutta la grande partita della rigenerazione sulla quale il governo ha fallito. Ma se chiede una proroga sui fondi Pnrr che non sono stati spesi, chiede una proroga e li mette nella rigenerazione delle tante aree dismesse, noi ci siamo: è una risposta al bisogno abitato e anche contro il degrado. Serve un nuovo patto pubblico-privato. I nostri atenei hanno una grande capacità di universalizzarsi, quindi arrivano ogni anno moltissimi giovani dall’estero e abbiamo aziende di grande attrattività: c’è una migrazione dal Sud Italia e fuori Schengen di quasi 15 mila persone che ogni anno si fermano nella nostra regione".

Colla non si sottrae a una riflessione sull’aumento delle tasse regionali: "Non possiamo perdere terreno su un grande asset come quello della sanità che per numero di dipendenti, investimenti tecnologici, servizi è la più grande impresa di questa regione. E non possiamo abbassare il nostro alto livello di qualità: se c’è da scegliere tra una tac che costa mezzo milione di euro e una che ne costa il doppio, noi scegliamo la seconda, perché vogliamo offrire il meglio".