Legacoop, Monti ai saluti: "Solidi e innovativi"

Sono stati anni segnati da grandi sfide, a partire dalla crisi fino alla pandemia e il conflitto in Ucraina. Ma, nonostante tutto, "la cooperazione è riuscita a crescere, consolidarsi, innovarsi. E a radicarsi sempre di più".

Dopo quasi un decennio alla guida di Legacoop, quello di domani sarà l’ultimo congresso dell’Emilia-Romagna al quale parteciperà come presidente Giovanni Monti: a lui, infatti, subentrerà Daniele Montroni, ex deputato imolese.

"Lascio il ruolo di presidente, ma resto a disposizione per rafforzare il movimento con altri impegni. Sono stati nove anni molto intensi, che hanno provocato ulteriori modifiche nello scenario geopolitico e geoeconomico – riavvolge il nastro Monti – ma, sin dalla pandemia, abbiamo dimostrato la capacità di essere vicine alle cooperative e dare continua assistenza. Siamo un sistema originale, capace di mettere importanti progetti tra le filiere stesse".

Le cooperative aderenti a Legacoop in Emilia-Romagna sono oggi 1.121, lo 0,3% di tutte le imprese della regione. Nel 2022 hanno fatturato quasi 32 miliardi di euro, in crescita del 6% sul 2017, il 9,76% di quello prodotto in totale delle imprese emiliano-romagnole. Diventano 56,6 miliardi di euro se si considerano anche le performance delle controllate e partecipate dalle cooperative, coprendo così una quota del 17,6% del totale del fatturato dell’Emilia-Romagna. Non solo. Oggi, infatti, l’impegno è quello di guardare con sempre più determinazioni alle competenze necessarie per affrontare le grandi transizioni, come quella demografica, ambientale, tecnologica e digitale, della produzione energetica e quella del cibo.

"Sfide a cui non ci si può sottrarre: vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro ruolo – dichiara Montroni – e fornire servizi sempre più qualificati alle nostre imprese. Arriviamo ben attrezzati, con progetti già molto evoluti, da quello che riguarda la logistica alla rigenerazione urbana e dell’ambiente".

g. d. c.