Legacoop nazionale, Gamberini presidente

Come da previsioni della viglia Simone Gamberini, ex sindaco di Casalecchio ed ex direttore di Legacoop Bologna, è stato scelto come nuovo presidente di Legacoop nazionale. Lo ha eletto ieri, per acclamazione, la direzione nominata dal 41° Congresso dell’organizzazione cooperativa. Gamberini succede a Mauro Lusetti, che era stato eletto nel maggio del 2014.

Gamberini, 49 anni, dal 2020 è direttore generale di Coopfond, il Fondo mutualistico di Legacoop. "La sfida decisiva per la cooperativa – sottolinea Gamberini – riguarda la propria identità distintiva, la vocazione a tenere insieme interessi individuali di socie e soci e quelli collettivi delle cooperative e delle comunità, per rispondere a bisogni di uguaglianza e di tutela delle persone più deboli. Con la scommessa di sempre: generare quotidianamente efficienza e solidarietà, continuare l’esercizio della funzione sociale che ci è stata affidata dalla Costituzione e contribuire a ricostruire un nuovo ascensore sociale, che deve garantire un altro rapporto tra qualità della vita e qualità del lavoro, ridurre gli attuali gap di genere e generazione e favorire pari opportunità di partecipazione e crescita per tutti – sottolinea –. Vogliamo garantire a chi lavora nelle nostre cooperative un lavoro dignitoso, ben pagato, nel pieno rispetto dei contratti nazionali. E questo chiama direttamente in causa la responsabilità del settore pubblico, con il quale molte nostre cooperative lavorano: è inaccettabile che questo generi lavoro povero, ricorrendo ad appalti al massimo ribasso più o meno mascherato. Se l’inflazione si stabilizzerà su tassi superiori al passato, va messo un limite invalicabile".

Dal Pd dell’Emilia-Romagna arrivano "sincere congratulazioni a Simone Gamberini, eletto oggi presidente di Legacoop nazionale. Saprà lavorare con capacità e passione, forte della volontà di riscoprire, reinterpretare e proiettare nel futuro i valori ed i principi cooperativi – scrive su Facebook il segretario regionale Luigi Tosiani –. Sono certo che in questa esperienza ci sarà tanto dell’esperienza fatta in Emilia-Romagna".