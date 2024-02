Legacoop: "Serve regia unica"

Legacoop Romagna interviene sul dibattito acceso da tempo sugli aeroporti di Rimini e Forlì che rischiano di farsi concorrenza. "Accogliamo con favore – dice Legacoop – l’impegno della Regione Emilia-Romagna per definire una strategia integrata di sviluppo delle infrastrutture, aeroporti e non solo.

Le recenti dichiarazioni dell’assessore Andrea Corsini vanno in questa direzione". Corsini aveva parlato che Forlì dovrebbe concentrarsi in primis su cargo e sui passeggeri in arrivo. "A noi pare – prosegue Legacoop – che queste parole vadano accolte come un segno di positiva evoluzione di un dibattito che in passato ci è parso troppo giocato su posizioni stereotipate per territorio. È ancora lecito dire che senza una strategia unitaria definita dal pubblico gli aeroporti romagnoli rischiano di farsi concorrenza tra di loro?"