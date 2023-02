Legacoop, un bolognese a Roma Gamberini verso la presidenza

"Al momento sono l’unico candidato e le candidature sono già chiuse". Così Simone Gamberini, a margine dei lavori del congresso Legacoop ieri a Bologna, ha confermato la sua corsa (nel frattempo messa nera su bianco in alcuni documenti interni) alla presidenza nazionale di Legacoop in vista del 41esimo congresso di Roma dell’associazione, in programma dal 2 al 4 marzo all’Auditorium Parco della Musica sotto l’insegna ‘Legacoop. L’impresa del futuro: cooperativa, per tutti’. Il diretto interessato ne ha parlato, affiancato dall’attuale presidente nazionale, Mauro Lusetti, pronto quindi a passare il testimone. A proposito dei rumor recenti che lo vorrebbero in Conad, nel caso, al posto del numero uno Francesco Pugliese, fra l’altro, Lusetti ha assicurato che si tratta di "notizie non vere". In più, La direzione di Legacoop ha confermato Rita Ghedini nel ruolo di presidente dell’associazione che rappresenta 177 imprese cooperative dell’area metropolitana bolognese. Al congresso, tra gli altri, è intervenuto anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato al Congresso del Pd. "Gli anni tumultuosi di questo mandato appena concluso confermano che le nostre cooperative sanno resistere alle crisi, anche a costo di sacrificare le proprie marginalità – ha spiegato Rita Ghedini nella sua relazione di apertura –. In...