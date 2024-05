Legalità, flash mob con 400 bambini

Bambini e ragazzi protagonisti di un flashmob sulla legalità, domani in piazza Maggiore, dalle 9.30 alle 10.30. I partecipanti saranno quasi 400 provenienti dall’Istituto Maria Ausiliatrice: 250 dalla primaria, 100 dalla secondaria più trenta insegnanti. Tra le autorità presenti Samuela Quercioli, consigliera comunale e presidente del Gruppo ’Bologna ci Piace’, Daniela Gamberini, gabinetto del sindaco, Daniele Ara, assessore comunale alla Scuola

Viene spiegato come sia stato "destrutturato questo concetto che appare difficile e poco attinente all’età dei bambini/ragazzi, capendo che invece riguarda proprio tutti, perché legalità è voler vivere bene insieme. Non servono infatti 18 anni per esprimere il proprio pensiero attraverso il voto, ma si può iniziare già adesso, a partire proprio dalla scuola – viene sottolineato –. Elencheranno un decalogo di diritti che hanno rielaborato e riscritto, e per questo alla lettura di ogni diritto, faranno rumore con strumenti da loro costruiti".