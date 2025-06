Legalità, sfida Gubellini-Alimenti. Bocciata la mozione di FdI

Durante l’ultimo Consiglio a Castenaso è stata presentata, e discussa, una mozione con la quale la minoranza chiedeva l’istituzione di un ‘tavolo di osservazione o della legalità’. "Una mozione bocciata dalla maggioranza, in toto – dichiarano per FdI la consigliera regionale Marta Evangelisti e Cesare Alimenti, capogruppo a Castenaso –. L’intervento di FdI in consiglio era volto a coinvolgere oltre alla Locale e ai carabinieri, anche le associazioni di volontariato e le chat di Controllo del vicinato. La risposta del primo cittadino, Carlo Gubellini, ha sgomberato il campo a qualsivoglia tipo di collaborazione in quanto nel programma di governo del Pd e di Tua Castenaso è prevista l’istituzione di una Consulta sulla Sicurezza". I due esponenti di FdI rincarano quindi la dose: "Quello che si deduce da questa vicenda è che non è importante cosa può far bene ed essere utile per la cittadinanza, ma soltanto il piantare una bandierina. A Castenaso è impossibile qualsiasi forma di collaborazione con questa amministrazione che preferisce negare la fattibilità di un buon progetto solo perché non è stato scelto da loro".

Immediata la replica del sindaco Gubellini: "L’amministrazione è aperta a ogni forma di collaborazione, ma si continuano a strumentalizzare le cose perché chi voleva piantare una bandierina sul tema della sicurezza urbana è proprio il consigliere Alimenti. Nel programma di mandato e nel Dup approvato dal Consiglio abbiamo previsto l’istituzione della ’Consulta per la sicurezza’ e la mozione presentata era un duplicato di quanto già pianificato. Il tema della sicurezza è sempre stato una priorità dell’amministrazione come dimostrato dal fatto che negli ultimi anni abbiamo installato venti nuovi sistemi di videosorveglianza e rilevazione veicoli targasystem. Le attività di prevenzione, controllo e repressione vengono perseguite ogni giorno dalle forze dell’ordine, in collaborazione con le associazioni. La situazione a Castenaso è sotto controllo e non si registrano criticità particolari", conclude il primo cittadino.

Zoe Pederzini