Legambiente esce dal patto del 2020 per il lavoro e il clima

Legambiente Emilia-Romagna lascia il patto per il lavoro e per il clima dopo due anni e mezzo dal suo ingresso. L’associazione di ecologisti, tra le firmatarie del patto del 2020, ha preso questa decisione "in seguito a una serie di scelte sbagliate a livello regionale", annuncia il presidente di Legambiente E-R, Davide Ferraresi. "La decisione è stata presa prima dei fatti recenti riguardanti l’alluvione – specifica Ferraresi in coro con la direttrice Paola Fagioli–. L’incoerenza tra gli obiettivi indicati nel patto e le azioni realizzate dalla regione in questi anni però ha spinto la nostra uscita. Noi abbiamo sempre incentivato l’utilizzo di fonti rinnovabili invece, come nel caso del rigassificatore di Ravenna, la Regione non si distacca dalle fonti fossili. L’urgenza di questa crisi climatica non è percepita in modo paritario".

"È mancata la volontà politica di portare le rinnovabili sul territorio regionale, si continua a preferire altro – ha aggiunto Fagioli –. Inoltre, con la legge 24 del 2017, varata dalla Regione, non si è fermato il consumo del suolo, anzi è aumentato". A preoccupare la direttrice di Legambiente è anche lo sviluppo dei poli logistici "la cui realizzazione sul territorio sfugge alle logiche della pianificazione". Legambiente rimprovera, oltre a quanto già affermato, anche il poco incisivo piano rifiuti. Il presidente Ferraresi ha concluso annunciando che "la disponibilità al dialogo resta immutata, serve però chiarezza da parte dei decisori". La replica della Regione non si è fatta attendere. Quella di Legambiente, ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi, "è una decisione che ci lascia stupiti e perplessi. Sessanta firmatari che oggi vengono a conoscenza di questa scelta, senza peraltro aver mai appreso di particolari contrarietà o controproposte da parte del rappresentante dell’associazione".

Giovanni Di Caprio