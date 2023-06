Legambiente, "Gli obiettivi sono lontani"

"I fenomeni metereologici estremi hanno mostrato la necessità di ripensare la pianificazione del territorio allo scopo di ridurne l’artificializzazione e garantire più spazio per i fiumi". Lo spiega Legambiente Emilia-Romagna, che affronta il tema del consumo di suolo, pubblicando un nuovo dossier sullo stato attuale regionale, realizzato con i circoli regionali dell’associazione ambientalista. Gli obiettivi della Regione, prefissati con l’approvazione della legge urbanistica regionale del 2017, non sono stati ancora raggiunti, come la riduzione del 60% delle previsioni di crescita del suolo urbanizzato. Con l’analisi dei dati e delle informazioni in merito, Legambiente fornisce ai cittadini un quadro generale. "Dall’approvazione della legge, testimoniamo che non si sono raggiunti gli obiettivi che prevedevano una netta riduzione del suolo – spiega Davide Ferraresi, presidente regionale di Legambiente–. Continuano a verificarsi proposte e progetti di nuova urbanizzazione, anche di dimensioni molto rilevanti sul territorio regionale, che la nuova legge urbanistica non è riuscita a contenere". "Ci auspichiamo che si riduca il più possibile il consumo e che venga adeguato e cambiato anche lo strumento legislativo, con vincoli sempre maggiori all’utilizzo del suolo agricolo che oggi non sono stati posti in maniera così decisa da consentire la riduzione del consumo", insiste Ferraresi. L’associazione segnala che la maggior parte dei Comuni non si sono dotati del Piano urbanistico Generale, nuovo strumento di pianificazione previsto dalla legge. A livello regionale, lo scorso marzo, di 330 comuni, solo 13 erano dotati di Pug approvato; 117, invece, erano alla fase di studio preliminare.