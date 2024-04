Legamento crociato ricostruito in un’ora

Il legamento crociato del ginocchio ricostruito in un’ora grazie a una tecnica innovativa che prevede l’innesto di tendine da quadricipite. L’operazione è stata eseguita al Maggiore su Fabrizio Emiliano, 48 anni, originario di Roma, di professione addetto alla cybersecurity di una società di telecomunicazioni, che aveva avuto un incidente mentre sciava in Trentino. "Purtroppo, non essendosi sganciato lo sci, ho percepito il momento della rottura del legamento – racconta l’uomo –. Dopo i primi soccorsi avvenuti in loco, venendo spesso a Bologna per lavoro, ho cercato il centro che eseguisse questa tecnica di ricostruzione di cui avevo ricevuto pareri positivi da amici".

L’intervento è stato eseguito dall’équipe della Chirurgia ortopedica in elezione e a medio bassa complessità dell’Azienda Usl, diretta da Paolo Barca che è tra i centri italiani ad eseguire questa innovativa tecnica ortopedica.

Venerdì mattina della scorsa settimana Emiliano è arrivato al Maggiore e sabato, dopo pranzo, ha ripreso il treno per tornare a Roma, in piena autonomia, pronto a iniziare la riabilitazione.

m.ras.