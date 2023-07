Legato e Designato, le differenze secondo l'Agenzia delle Entrate

Il designato è una disposizione testamentaria a titolo particolare che si distingue dalla designazione di erede che, se anche a favore di più soggetti e quindi per quote, determina una devoluzione dell’intero patrimonio.

Il legato invece riguarda solo uno o più determinati rapporti patrimoniali attivi di contenuto economico quali ad esempio: un conto corrente, dei titoli, un determinato bene immobile, un gioiello o più gioielli, un quadro e simili. Le differenze sul piano sostanziale sono notevoli: il designato erede per essere tale dovrà,all’apertura della successione, accettare l’eredità in modo espresso o tacito ma può anche rinunciarvi, poiché risponde anche dei debiti ereditari. Per l’acquisizione del legato, invece, non è necessaria l’accettazione ma vi è la possibilità di rinuncia da parte del destinatario. Il legato può essere: di specie se ha per oggetto la proprietà di un determinato bene o di un determinato diritto attribuito dal testatore al beneficiario; di genere se ha per oggetto una cosa genericamente individuata tra quelle dello stesso tipo appartenenti al patrimonio ad esempio un quadro, un gioiello ovvero anche al di fuori del patrimonio ad esempio una somma di denaro ricavata dalla vendita di un bene ereditario.

In questo caso il legatario non acquista immediatamente la proprietà del bene a lui attribuito ma acquisisce un diritto di credito nei confronti dell’erede il quale deve provvedere alla materiale consegna di quanto stabilito dal testatore a favore del legatario ossia del beneficiario. Con una recente Circolare del 6 luglio 2023 n. 19E, l’Agenzia delle entrate ha precisato che anche il legato di genere va considerato un debito dell’erede al fine di evitare una doppia tassazione, sia a carico dell’erede sia a carico del beneficiario.

Concludendo il documento dell’Agenzia delle Entrate ritiene coerente, anche al fine di evitare una violazione del principio di giusta imposizione, determinare l’ammontare dell’eredità e delle quote ereditarie al netto dei legati indipendentemente dalla distinzione tra legato di genere e legato di specie.

