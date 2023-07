Legge Città 30, proposta svelata in Parlamento

Nella legge c’è di tutto. Dallo stralcio della necessità di autorizzazioni sia dalla Prefettura per mettere i velox, sia dal ministero per mettere dossi e rallentatori, fino alle indicazioni sulle pubblicità di auto per sponsorizzare l’uso dei mezzi pubblici. Una bella rivoluzione quella della Città 30, e ieri la proposta di legge nazionale è stata presentata alla Camera, firmatari alcuni parlamentari (oltre al Pd e a Verdi e Socialisti ci sono anche Italia Viva e Azione) ed estensore Andrea Colombo (nella foto), ex assessore al Traffico a Palazzo d’Accursio (2011-2016), in qualità di esperto legale. "La legge sulla Città 30 potrà dare una cornice organica a sperimentazioni locali coraggiose – spiega Colombo, a Roma per partecipare alla presentazione a Montecitorio –. La chiave di lettura può essere quella, più poteri e più risorse ai Comuni per poter mettere a terra la zona 30 dentro una cornice normativa".

La proposta di legge prende le mosse dalle esperienze analoghe in Spagna, Francia e Inghilterra. "Bologna è un punto di riferimento in Italia. Poi è interessante sottolineare i freschissimi dati Istat sull’incidentalità nel 2022, ci sono tendenze confermate: tre quarti degli incidenti stradali avvengono in città, e la velocità è la prima causa di mortalità. La città 30 è la soluzione a questi problemi", conclude Colombo. A Roma anche Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd. "La Città 30 è una città più sicura per salvare le vite, una città che ridà a tutte le persone la vivibilità degli spazi pubblici – argomenta Mazzoni –, che è più democratica, solidale e attenta a tutte le persone. Per questo come Pd di Bologna abbiamo accolto con favore e sosteniamo la svolta importante che il sindaco Matteo Lepore ha messo in campo, con determinazione, rendendo Bologna la prima grande città italiana a 30 chilometri orari".