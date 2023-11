Leggende Lamborghini a raduno, visita al museo e sfilata nella Bassa

‘Bull Days. La notte delle leggende’ al museo Ferruccio Lamborghini di Funo di Argelato. E’ l’evento in programma oggi e che richiama la più grande community indipendente di proprietari di Lamborghini. Le fuoriserie oggi faranno tappa al museo mentre domani è previsto un roadshow celebrativo attraverso il territorio dell’Unione Reno Galliera.

Il tour partirà dal museo alle 10 attraversando i comuni di San Giorgio di Piano, Argelato, Castello d’Argile per raggiungere la cupola area ex Lamborghini di Pieve di Cento. A seguire, il gruppo di Lamborghini si dirigerà al golf club ‘Fava’ di Cento. Il museo di Funo ospita la produzione industriale di Ferruccio, dal primo trattore Carioca, con cui diede vita alla sua prima azienda nel 1947, a tutti i modelli più importanti degli anni ‘50, ‘60 e ’70. Un percorso illustra sia la collezione personale di auto di Ferruccio Lamborghini, tra cui spicca la mitica Miura SV, sia le sue produzioni automobilistiche più celebri, come l’avveniristica Countach, gli esemplari di Jarama, le Urraco e l’Espada con apertura ad ali di gabbiano che ispirò l’auto del film "Ritorno al futuro".

"Passione, immaginazione e mito – dice Stefano Cigana, fondatore del marchio ‘Bull Days’ – questi i tre fattori principali del nostro dna. I miti nascono perché l’immaginazione li animi".

p. l. t.