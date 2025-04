“Leggere insieme è una festa”

Bologna, 22 aprile 2025 – Che Bologna sarebbe senza la freschezza di quei cittadini e quelle cittadine che hanno scelto la nostra città per studiare o vivere, contribuendo a ridisegnare spazi e abitudini. Fra loro c’è Annalisa Senatore, ideatrice di BoBooks, un gruppo di lettura poi allargatosi a quelli che all’estero chiamano reading party e che sono ormai un fenomeno di costume. Un’idea in più in una città che, rispetto alla media nazionale, ama leggere, come dimostrano le frequentate presentazioni di libri, i tanti gruppi di lettura e curate librerie indipendenti. A raccontare l’avventura, nella puntata di oggi del nostro podcast il Resto di Bologna, è proprio Senatore, 31 anni e “ bolognese d’adozione– spiega –, faccio parte dei club dei fuorisede. Vivo qui da dieci anni e sono arrivata per studiare”.

Come è nato BoBooks?

“Un po’ utilizzando i social per lavoro e un po’ perché questa era una città fertile per creare una nuova modalità di aggregazione culturale. BoBooks nasce fra febbraio e marzo 2024 come un Book club, ma l’attività principale non è la lettura di titoli uguali, ma l’incontro vero e proprio, il silent reading party: un format di incontri dal vivo che si sono estesi all’esterno del gruppo di lettura”.

Come funzionano?

“Ci si ritrova, ognuno porta un libro, si legge, poi si chiacchiera non solo dei testi, ma si fa amicizia e sempre in posti diversi. BoBooks è nato infatti come progetto itinerante, che vuole scoprire e contaminare diversi luoghi, non solo legati all’editoria, come le librerie indipendenti, ma anche realtà che abbiano a che fare con l’artigianato e uno stile di vita sostenibile. Tutti posti perfetti per farci da casa: la risposta del pubblico è stata molto buona”.

Secondo lei come mai?

“Le persone si sono sentite un po’ meno strane e sole nella passione per la lettura”.

In quanti siete e di che età?

“Abbiamo mediamente fra i 25 e i 30 anni, ma ai reading parties sono venute anche persone fra i 50 e i 60 anni. Di solito siamo circa 35 persone, ma molto dipende alla capienza dei posti che ci ospitano. Come comunico gli eventi sui miei social ogni due mesi, sono subito sold out. Questi incontri vogliono essere inclusivi, a tre livelli: economico, visto che oggi la lettura è un’attività esosa, almeno in Italia. I nostri incontri sono sempre una fascia di prezzi accessibili. Sono inclusivi per età: bisogna solo essere veloci a prenotarsi in tempo. E poi come generi letterari: se snobbano alcuni e se ne decantano altri come più degni: da noi trovi chi legge il manga, così come il ’mattone’ dell’Ottocento francese”.

Quante volte vi incontrate?

“Circa due- tre eventi al mese, dipende un po’ dal periodo. Per la bella stagione, mi hanno contattata anche posti all’aperto. Ma quello che ho capito è che la gente vuole solo un posto tranquillo in cui leggere, in compagnia”.

Perché è importante leggere insieme?

“In Italia se già leggi anche solo per un’ora sei un po’ strano, un topo da biblioteca. E invece queste sono iniziative che servono a normalizzare la lettura come un pezzo importante della nostra vita. C’è un libro distopico, Fahrenheit 451, che parla dell’importanza del potere della lettura, come strumento all’interno della società. L’anno scorso sono andata a Londra ed era normale vedere la gente con i libri in mano negli spazi urbani, sui mezzi di trasporto. Trovo che leggere sia indispensabile, le storie oggi possiamo fruirle in tanti modi, ma i libri ci danno una sedia su cui sederci, un po’ come piace a noi”.