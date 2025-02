"Leggere permette ai giovani di sviluppare uno spirito critico"

La nuova edizione di ‘Cronisti in Classe’, storico campionato di giornalismo promosso da il Resto del Carlino, è partita a gonfie vele.

Sono già tre le scuole che hanno pubblicato i loro elaborati, tra interviste, approfondimenti e indagini, sulle pagine del nostro quotidiano. Al loro fianco, oltre ai professori e alle professoresse che seguono l’ideazione e la creazione degli articoli, ci sono gli sponsor del progetto, che quest’anno giunge alla ventitreesima edizione. Ogni martedì fino a fine maggio, gli istituti secondari di primo grado e alcune classi delle elementari si sfideranno a colpi di penna, indossando i panni dei cronisti, proponendo la loro visione dell’attualità.

Nella squadra degli sponsor, c’è Emil Banca, da diversi anni impegnato nell’iniziativa che porta l’informazione all’interno delle aule scolastiche e a portata dei cittadini più piccoli. Questo perché "crediamo nel valore della stampa e siamo convinti che portare il giornale della città nelle classi sia un ottimo strumento per allevare i lettori di domani – afferma il direttore generale Matteo Passini –. Leggere i quotidiani permette ai giovani di crescere come individui, informati, critici e partecipativi". Ma, come ogni anno, la curiosità degli sponsor è indirizzata verso le tematiche che i cronisti in erba decideranno di portare sulle edizioni delle cronache locali.

"Leggendo le pagine prodotte nelle scorse edizioni – commenta Passini –, abbiamo notato come i ragazzi non abbiano nessuna paura ad affrontare temi potenti, dall’olocausto all’ambiente, dal bullismo alla sostenibilità. Lo fanno in maniera disincantata, a volte leggera, ma sempre molto genuina. I ragazzi sperano in un mondo pulito, senza guerre, libero e solidale. Un mondo migliore. Sta a noi adulti, dopo averli letti e ascoltati, provare a creare le condizioni affinché il mondo che hanno in mente si realizzi davvero".

Mariateresa Mastromarino