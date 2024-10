Leggere, scrivere e camminare sulla Via degli Dei

Un passo in più per ogni pagina sfogliata e viceversa. Torna a Monzuno una nuova edizione di ’Passi Parole e Sogni’, proposta dall’associazione per la promozione del libro e della lettura ’I Libri di Mompracem’ in collaborazione con il Comune di Monzuno e con il sostegno della Regione. L’edizione di quest’anno, in programma domani e domenica, intende proporsi come un’esperienza di cammino, affidata allo scrittore Loris Arbati, con successivo laboratorio di scrittura, finalizzato all’elaborazione di un racconto sui temi del cammino e del viaggio lento, con particolare attenzione ai luoghi dell’Appennino. Il laboratorio, riservato agli iscritti e condotto da alcuni scrittori esperti nelle narrazioni di viaggi e luoghi, sarà affiancato e arricchito da alcuni appuntamenti che invece saranno aperti a tutti, anche senza iscrizione. Spunti per la scrittura saranno i momenti della passeggiata di sabato e gli incontri previsti durante la due giorni del corso. L’iniziativa, giunta al terzo anno, è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monzuno, contento della collaborazione con i comuni di Marano e Guiglia e l’associazione Mompracem.

Il programma, che ruota attorno alla sala Ivo Teglia, si apre domani alle 9.30 con una passeggiata sulla Via degli Dei assieme allo scrittore Loris Arbati. Alle 14.30 si apre il laboratorio di scrittura con l’aiuto degli autori Paolo Ciampi (nella foto) ed Eliselle. La giornata prosegue fra presentazioni di libri e, alle 21.15, la proiezione di un documentario sulla Via degli Dei introdotto dal vicesindaco Ermanno Pavesi. La domenica mattina i partecipanti si metteranno al lavoro per scrivere, per poi condividere e discutere le bozze dei loro racconti.