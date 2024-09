Leggi il nostro magazine sul web

Un magazine che non finisce mai. Il grande successo in edicola de ’Il sogno Champions’, distribuito ieri con il Resto del Carlino, infatti, continua online. Le 128 pagine di curiosità, approfondimenti e interviste per raccontare il ritorno del Bologna in Champions League sessant’anni dopo la

sua ultima partecipazione, infatti, sono sfogliabili in versione digitale all’indirizzo http://ilrestodelcarlino.it/ilsognochampions o inquadrando con il proprio smartphone il QR Code qui accanto.

Ma cosa troverete ne ’Il sogno Champions’? Saranno svelati punti deboli e punti di

forza delle avversarie dei

rossoblù e raccontate, sotto

ogni sfaccettatura, le città

dove il Bologna andrà a giocare

in giro per il Vecchio

Continente accompagnato dai

suoi instancabili tifosi. E ancora: un focus su ogni squadra che partecipa alla competizione, con grafici e formazioni, un excursus storico sulle partecipazioni passate dei rossoblù in Europa e tante interviste ad ex calciatori che hanno indossato la maglia rossoblù.