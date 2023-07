Legionari in marcia sulla Flaminia militare

Un salto all’indietro di oltre duemila anni, per ritrovarsi in un autentico accampamento di legionari romani. Anche quest’anno a Pian di Balestra, nel comune di San Benedetto Val di Sambro, si terrà la tradizionale manifestazione rievocativa della Flaminia Militare, ’Ave Cesare’, con tanto di castrum romano e addestramenti. L’evento consentirà di ricordare i due archeologi per passione Franco Santi e Cesare Agostini che, nel 1979, dopo due anni di ricerche, scoprirono la ‘strada romana’, quella Flaminia Militare descritta da Tito Livio nella sua Storia di Roma. Per decenni scavarono fianco a fianco i due amici di Castel dell’Alpi, nello scetticismo generale, fino a scoprire diversi tratti di basolato, oggi una delle principali attrattive lungo la celebre Via degli Dei. In loro onore si terrà la marcia di sabato alle 18.30. Un accampamento di legionari Romani permetterà di assistere a formazioni e addestramenti fedelmente ricostruiti.

Oltre ad attività didattiche e addestramenti per bambini, il campeggio delle famiglie darà la possibilità di passare una notte in tenda nel castrum romano con un programma di giochi, attività e di studio delle costellazioni e stelle ad opera di un cosmologo di livello internazionale, Flavio Fusi Pecci. In questo caso, sarà necessario il possesso di una propria tenda ed è prevista la cena al sacco.

Il programma si apre oggi alle 14.30 con l’installazione del campo al quale seguirà, alle 16.30, l’addestramento delle legioni, l’azionamento della catapulta, dimostrazione di formazioni e combattimento. Alle 18.30 picchetto d’onore per Agostini e Santi, al quale seguirà la marcia ai basolati originali della strada romana. Il campo riaprirà domani alle 9.30 con attività didattiche per i ragazzi. L’evento è organizzato dal Comune di San Benedetto Val di Sambro in collaborazione con la cooperativa di comunità Foiatonda. Per informazioni e prenotazioni: 380.5980580.