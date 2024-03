Lei perde il lavoro e lui la pesta. L’aggressione davanti al bambino

Il sangue dalla bocca. Una mano gonfia, mentre con l’altra stringeva il suo bambino di due anni. In queste condizioni, l’altra sera, una donna di 34 anni ha aperto la porta alla polizia. In casa con lei, c’era ancora il suo compagno, un trentenne incensurato, autore del pestaggio.

A chiamare il 113 era stata una vicina, preoccupata dalle urla che arrivavano dall’appartamento della coppia. Così, gli agenti delle Volanti erano corsi in via Modigliani, in zona Santa Viola, per capire cosa stesse accadendo. E hanno trovato la ragazza in quello stato, dolorante e sconvolta. Ricostruendo i fatti, i poliziotti hanno appreso che l’uomo l’aveva colpita per ‘punirla’ per aver perso il lavoro (la ragazza era un’addetta alle pulizie) e perché sosteneva che lei lo avesse tradito. Pretesti per sfogare la sua violenza sulla donna, come già era avvenuto più volte da quando, nel 2021, era iniziata la loro relazione.

Maltrattamenti che però la vittima non aveva mai trovato il coraggio di denunciare. Fino all’altra sera, quando si è aperta con gli agenti, raccontando loro anni di soprusi e violenze, commessi anche di fronte al loro bambino. Al termine degli accertamenti, il trentenne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, e accompagnato alla Dozza.

La donna è stata accompagnata invece in ospedale: oltre alla lesione alla bocca, aveva dei segni sul collo, un’escoriazione a una gamba e ha riportato una frattura a un polso. I medici hanno stabilito per lei una prognosi di 30 giorni.

Nicoletta Tempera