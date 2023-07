L’eleganza della ceramica nella storia bolognese

Nicoletta

Barberini Mengoli

Nel panorama ceramico, la terraglia è sempre stata considerata la ‘sorella minore’ della porcellana, sino a quando, nel 1760–‘70, la fabbrica inglese di Josuah Wedwood, con un miscuglio speciale di terre, ne ottenne una diversa, fine e leggera, perfetta per oggetti di pregio. Il conte Carlo Filippo Aldrovandi, proveniente da una delle più importanti famiglie bolognesi, decide di dar vita a Bologna, nel 1794, ad una manifattura di terraglia nei locali del suo palazzo in via Galliera, oggi palazzo Montanari. Dopo vari sondaggi professionali anche nella fabbrica di Wedwood, Aldrovandi inizia a produrre con meno di 20 dipendenti, avvalendosi anche di macchinari inventati da lui e della collaborazione di scultori bolognesi come Giacomo Rossi e Giacomo De Maria. Siamo in pieno periodo neoclassico: la purezza dello stile e delle linee vengono esaltate maggiormente dal candore della terraglia, costituendo un’oggettistica di grande eleganza. Vasi, statue, servizi da tavola, alzatine, acquasantiere, tazze da puerpera e beverini da ammalato, sono i pezzi più prodotti, che entrano nelle famiglie nelle quali, ancora oggi, si mangiano i tortellini nelle originali zuppiere. I decori, molto sobri, consistevano in trafori, greche, festoni e rosette che, nella monocromia della pasta, non facevano rimpiangere l’assenza del colore. Aldrovandi muore nel 1823, da tempo si era allontanato dalla manifattura che era stata rilevata da Luigi Roversi, che la lascerà nel 1843 ad un personaggio alquanto strano, Giuseppe Ferlini, proveniente dal Sudan dove, nella piramide di Meroe, aveva trovato il tesoro della regina Amanishakte. Col passare del tempo cambia anche lo stile della fabbrica, che chiuderà alla fine dell’800 dopo il passaggio da Ferlini a Gaetano Accursi, fornaciaio. La storia della ceramica bolognese del ‘700 e ‘800, da Colle Ameno a Finck, da Aldrovandi a Minghetti, di cui ho parlato ultimamente in questa rubrica, è la testimonianza importante di una produzione che non ha nulla da invidiare a quella delle altre manifatture italiane.