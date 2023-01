L’eleganza sfila nel foyer Tanti volti noti in platea, fra abiti scuri e paillettes

di Amalia

Apicella

Che sia dentro o fuori le mura del centro storico, per la ‘prima’ della stagione del Teatro Comunale c’è chi non rinuncia di certo all’eleganza. Camicia, giacca e cravatta per gli uomini; cascate di lustrini, scie di paillettes e vestiti creati ad hoc per le donne.

Avvolta in un abito corto di tulle nero, impreziosito dalla raffinatezza degli accessori, è Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara Ferragni (l’imprenditrice e influencer più famosa d’Italia).

Arrivata oggi nella sua "amata Bologna – dice Di Guardo –. La bellezza in questa città è in ogni angolo. Mi piace la cultura e la simpatia degli abitanti, che sono anche molto filosofi: amano godere delle gioie della vita".

Di Guardo entra in scena insieme con l’amica Patrizia Finucci Gallo – scrittrice e salottiera bolognese – che indossa un abito argento, lungo quasi fino alle caviglie lasciando scoperte le calze, a rete, arricchite da perle.

"Fa un po’ effetto il cambiamento di luogo, avere lasciato il Comunale – commenta Finucci Gallo –. Siamo abituati a un’atmosfera diversa. Essere qui, però, significa anche ripartire".

Il glamour varca la soglia assieme a Cecilia Matteucci, icona bolognese e collezionista di alta moda, presenza immancabile alle ‘prime’.

Appena entrata, si sfila il cappotto animalier e gli occhiali scuri per lasciare posto ad eleganti balze e il consueto trucco colorato sulle palpebre. "Noi andiamo dove ci porta il soprintendente – afferma Matteucci –. E stasera siamo felicissimi di essere qui".

C’è anche Maria Giovanna Elmi, la ‘fatina’ della televisione, amatissima annunciatrice buonasera Rai e conduttrice. È grazie al marito Gabriele Massarutto che ha la passione per l’Opera, e insieme non si perdono neanche una Prima. "L’importante è andare avanti – afferma –, ricostruire la sede del teatro Comunale al meglio. Qui, all’EuropAuditorium, è bellissimo lo stesso, quindi va bene così".