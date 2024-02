L’Elegia di Virgilio Sieni per Giorgio Morandi

Virgilio Sieni fa danzare l’arte e la ritualità di Giorgio Morandi al Teatro Comunale di Largo Respighi. Succede da oggi a domenica in ’Elegia Luminosa’, la performance nell’ambito dei progetti speciali di Art City, che si potrà vedere gratuitamente da oggi a domenica, prenotandosi su TicketSms. Il danzatore e coreografo, già la prima volta che entrò a Casa Morandi in via Fondazza, vide la realtà quotidiana del Maestro, le sue opere, il letto, i libri, e ne immaginò immediatamente una danza, anche se, ammette, "io vedo la danza ovunque".

Il lavoro in un Comunale eccezionalmente aperto per l’occasione e che ha la platea come palcoscenico, è una coreografia in cui si muovono sei danzatrici in prima linea e nelle retrovie studentesse e studenti dell’Accademia di Belle Arti che hanno partecipato all’Atelier Morandi-Palestra Auratica, un ciclo di lezioni sul gesto, attualmente in corso al Tpo. Nella performance sono gli oggetti di Morandi, quelli delle sue opere (sei originali, gli altri pezzi utilizzati solitamente nei laboratori) che determinano i gesti con le forme della lentezza, dell’incrinatura, dello sguardo sull’altro, del passaggio di luce.

"L’atteggiamento che mi piace assumere anche davanti alle opere – racconta Sieni – è esattamente di incarnare tutto quello che è nell’opera stessa, nel senso che vedo il San Girolamo di Tiziano e devo incarnare la croce che ho davanti, l’albero obliquo, la clessidra alla nuca, più in basso evidentemente il teschio, all’altezza dei dorsali abbiamo le Sacre scritture e continuando un ciclo olistico, in terra abbiamo naturalmente la lucertola e man mano che sali il leone sulla mia diagonale, la lumaca della lentezza e ritorni al crocifisso. Ecco ho bisogno di incarnare tutte queste cose fisicamente". E aggiunge, scherzando: "Così faccio con le persone davanti alle opere d’arte, quando con Lorenzo Balbi apriremo una palestra oratica al MAMbo, per ricordarsi le opere di Morandi, le persone finiranno con il ricordarsi perfettamente l’opera, ma non perché la vedono ma perché la abitano, la indossano. Ed è una sensazione miracolosa". E rispetto alla disposizione degli oggetti: "Gli oggetti posizionati avanti sono originali e il sistema è un passaggio di sei oggetti per andare a comporre una famiglia morandiana che parte da un singolo, quindi le fioriere che dipingeva per donare, alla dimensione 2, 3, 4, 5 e 6; poi si passa alla dimensione bidimensionale e piatta degli Anni 50, per arrivare agli spessori e alle cesure. Un po’ come un’iniziazione, seguiamo un percorso su come arrivava alla natura morta, fin dall’acquisto dal rigattiere, il fatto di dormirci insieme, di disporli in una certa maniera e spostarli in maniera millimetrica giorno dopo giorno". Ed è quello che è stato riproposto nella ‘scultura finale’.

Benedetta Cucci