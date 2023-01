L’elogio di Zuppi "Così si torna bambini"

Un centinaio di persone ha partecipato alla premiazione della quinta edizione di ‘Vota il tuo presepe’, l’iniziativa de il Resto del Carlino che ha lo scopo di dare risalto alle tante natività che vengono allestite nel territorio metropolitano di Bologna durante le feste natalizie. "Le migliaia di coupon che sono arrivati in queste settimane – spiega il vice direttore del quotidiano Valerio Baroncini – dimostrano quanto questa nostra iniziativa sia gradita sia a chi allestisce i presepi sia a chi li va a visitare. Non pensavamo che dopo la pausa forzata per il Covid ci fosse una partecipazione simile e le tante novità di questa edizione ci confermano che quella del presepe è una tradizione che si rinnova ogni anni".

Il microfono passa, poi, alla direttrice di Qn, Carlino, Nazione e Giorno, Agnese Pini: "Il presepe è nel cuore delle persone indipendentemente dalla loro età e lo vediamo anche in questa premiazione. Ci sono adulti, giovani e ragazzi... È bello raccontare tutto questo attraverso la vostra creatività e i vostri sforzi". Un affezionato di questa iniziativa è il cardinale Matteo Zuppi che dalla prima edizione ha partecipato alle premiazioni. "Mai come in questo caso è opportuno dire – spiega l’arcivescovo – che l’importante è partecipare perché il presepe ci fa tornare tutti bambini nel senso più vero del termine. L’atmosfera del Natale ci fa capire le cose meglio, e insegna ai cinici, che hanno il cuore indurito dai loro piccoli e miopi interessi, che possono vedere cose che di solito non vedono. E sono le cose più belle, perché sono quelle ci fanno capire che cosa è veramente importante nella vita".

Massimo Selleri