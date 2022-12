Lembi sostiene Cuperlo "Un profilo laburista Crede nel partito forte"

di Rosalba Carbutti

Nel Congresso Pd dal sapore emiliano, si è aggiunto ‘last minute’ il triestino Gianni Cuperlo. La dem Simona Lembi, responsabile del Piano per l’uguaglianza della città metropolitana, già presidente del consiglio comunale e consigliera, è in prima fila per dare il via al primo comitato bolognese. Ma con l’ex presidente Pd dovrebbero schierarsi anche altri nomi della sinistra made in Bo. Dal politologo Piero Ignazi a Gianni Sofri, ex presidente del consiglio comunale e fratello di Adriano. Dall’ex sindaco di San Lazzaro Aldo Bacchiocchi all’ex capogruppo della lista Due Torri-Ds in consiglio Davide Ferrari, oggi direttore della ’Casadeipensieri’.

Invece di ’giocare in casa’ con Bonaccini, Schlein o De Micheli, ha scelto il triestino Cuperlo. Perché?

"Finalmente un candidato di sinistra iscritto al partito e non da ora...".

Una frecciatina alla neo iscritta dem Elly Schlein?

"Mi aspetto una campagna congressuale moltoleale. Ma va ampliato il dibattito: serve una sinistra più forte a livello nazionale".

Qual è la differenza tra i candidati in campo?

"Direi che Gianni ha il profilo laburista più esplicito e l’idea di partito più solida".

D’accordo con il ’Padel’ di Matteo Lepore, cioè il Partito democratico del lavoro?

"Certo. Per quanto mi riguarda, sono tra prime firmatarie dell’appello del sindaco".

La corsa di Cuperlo danneggerà Schlein, spaccando la sinistra del Pd?

"Ne dubito fortemente. Il punto è un altro. C’è una destra radicale al governo, è una domanda di sicurezza che cresce. A 14-15 anni dalla fondazione del Pd, siamo in una fase dura. Veniamo da brutte sconfitte: il referendum del 2016, le elezioni 2018 e quelle del 2022. Tutto questo deve far riflettere il Pd, la forza di opposizione più importante. Quello che si deve fare in questo congresso è discutere non solo di profili, ma di contenuti. Per questo la candidatura di Cuperlo è importantissima".

Non crede che la discesa in campo last minute sia uno svantaggio?

"È certo qualcosa su cui fare i conti, il tempo fino alle primarie è molto stretto. Ma questa lunga riflessione dà il senso della cura che Cuperlo mette quando prende decsioni di peso. In questa scelta hanno prevalso l’amore profondo per la politica e il Pd. E in questo lo seguo pienamente".

Com’è il partito che immagina Cuperlo?

"Riassume tutto ciò che deve fare la sinistra. Tutelare chi non ce la fa, puntare alla redistribuzione della ricchezza, lavorare all’uguaglianza, ripartire dalla questione centrale, cioè il lavoro pagato. L’idea di partito di Cuperlo è solida. E guarda nuovamente al finanziamento pubblico e a una legge sui partiti politici".