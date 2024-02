L’emergenza smog. Appello di Bonaccini: "Un piano straordinario per tutto il Paese"

Il bollino rosso da oggi vira al verde. L’allerta smog si allenta, rassicura il bollettino dell’Arpae, l’Agenzia regionale per l’ambiente, ma in Emilia-Romagna dopo giorni che le polveri sottili hanno raggiunto valori alle stelle la guardia resta alta. E non manca anche la polemica politica.

Alla vigilia dell’incontro fissato per stamattina in Regione con tutti i sindaci dell’Emilia-Romagna (convocati 207 Comuni), il presidente Stefano Bonaccini chiama in causa il governo, chiedendo un incontro urgente con il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Summit "per affrontare con l’esecutivo il tema inquinamento insieme ai presidenti delle Regioni del Bacino Padano". Il concetto – esplicitato da Bonaccini e dalla sua vice, con delega all’Ambiente, Irene Priolo – è che serve un piano nazionale perché "non si risolve la situazione a pezzi, coi territori che agiscono ognuno in solitudine. Per questo, da anni, abbiamo avanzato proposte per la trasformazione di tutti i fattori inquinanti e processi di conversione, stanziando fondi straordinari, accompagnando imprese e famiglie: servono risposte concrete".

Da qui, viene chiesto dai vertici regionali un confronto a livello nazionale "per adottare misure strutturali e non dover agire solo nell’emergenza: in Emilia-Romagna stiamo facendo la nostra parte, ma servono risposte da dare al Paese". Insomma, nessuno si salva da solo, per parafrasare Papa Francesco.

Fratelli d’Italia, però, risponde picche con il senatore Marco Lisei: "Bonaccini sullo smog oggi tira per la giacchetta il governo, dopo aver chiesto di non intromettersi sulle Zone 30 ed escludendolo dal Patto per il lavoro e il clima". Per il meloniano "quando c’è da pavoneggiarsi fanno da soli, quando emerge la loro incapacità, l’esecutivo torna buono. Bonaccini si tolga la giacchetta del capo partito e faccia il bene della Regione". Gli risponde a stretto giro, Bonaccini: "Parole surreali, non so se ridere o piangere. Che cosa c’entra il governo con il Patto per il lavoro e il clima?". Sul piano pratico, poi, il governatore e la sua vice e Priolo ricordano l’approvazione del ‘Piano aria integrato’ che conterà su risorse per quasi 155 milioni di euro. "È una questione nazionale – insistono – e non bastano le sole limitazioni, facendo ricadere tutto su cittadini, famiglie e imprese". Il riferimento è anche alla misura contenuta nel decreto Salva-Infrazioni del governo Meloni, che prevede di ridurre i limiti di velocità in autostrada nei giorni di allerta smog, una volta superati i 25 giorni di sforamento dei valori soglia delle polveri sottili. Norma che recepisce una direttiva Ue e che tutte le regioni del Bacino Padano (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte) devono inserire nei Piani dell’aria (in Regione sarà operativo a fine aprile).

Intanto, la perturbazione meteo, da oggi, fa prospettare un miglioramento della qualità dell’aria. Cessano, quindi, le misure anti-smog da bollino rosso (come lo stop alle auto fino ai diesel Euro 5 e riscaldamento domestico non oltre i 19 gradi), almeno per oggi e domani. Già martedì i valori delle Pm10 e Pm2.5 erano in calo. Maglia nera resta Piacenza con 99 microgrammi per metro cubo di Pm10, poi Modena (78) e Parma (77). Di poco oltre il limite dei 50 c’è Bologna (a 52), vanno meglio Rimini (50) e Forlì-Cesena (46).

