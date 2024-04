L’Emilia-Romagna cerca turisti in Polonia

L’Emilia-Romagna vola a Varsavia per presentare al mercato polacco le nuove vacanze 2024, fra offerte balneari per famiglie e i grandi eventi sportivi come il Tour de France . La conferenza stampa, è stata organizzata da Apt Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con Camera di Commercio Italiana in Polonia e Ambasciata d’Italia nella sede dell’Ambasciata italiana in Polonia. Presenti l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini e il Presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani (foto), davanti a una platea di giornalisti delle principali testate nazionali.