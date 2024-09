L’Emilia-Romagna corre da sola. Alle urne il 17 e 18 novembre. Il vademecum per il voto è online

di Marco Principini

BOLOGNA

Un punto fermo. È quello che la Regione ha voluto mettere sull’affaire data delle prossime elezioni in Emilia-Romagna, pubblicando ieri sul proprio sito tutte le informazioni utili e la modulistica per presentare liste e candidature. Il passo, all’apparenza solo burocratico, vuol mettere una pietra tombale sulle ipotesi di election day che si rincorrono da settimane, con la volontà di molti nella maggioranza di governo nazionale di accorpare in un’unica tornata elettorale le sorti amministrative di Liguria, Emilia-Romagna e Umbria. Ma, salvo colpi di scena clamorosi dell’ultima ora (come un’intesa tra le tre Regioni su una determinata data), la ’risposta’ arrivata ieri da viale Aldo Moro è stata netta e tombale, riaffermando la scelta deliberata settimane or sono: urne aperte il 17 e 18 novembre, perché in tema di elezioni regionali l’ultima parola sta proprio all’ente.

Gli emiliano-romagnoli sono chiamati a scegliere il governatore che succederà a Stefano Bonaccini eletto all’Europarlamento e a rinnovare l’Assemblea legislativa. Nel frattempo a guidare la Regione resta Irene Priolo, già vicepresidente della giunta Bonaccini. Sul sito https://www.regione.emilia-romagna.it/elezioni è possibile trovare un vademecum per facilitare il compito dei partiti e dei gruppi politici che intendano partecipare alla competizione elettorale, "attività che sarà oggetto di verifica da parte degli Uffici circoscrizionali presso i Tribunali e dell’Ufficio centrale presso la Corte d’Appello", come precisa la Regione. Sul sito della Regione Emilia-Romagna dedicato alle elezioni, oltre alle informazioni per i candidati si possono trovare le normative di riferimento per lo svolgimento delle elezioni regionali e i risultati della tornata precedente.