Lemó, giudice cantautore: "Tra un processo e l’altro scrivo canzoni d’amore"

La vita di Claudio Paris si divide tra due anime: "Hanno litigato per anni – racconta lui –, ora collaborano". Una è quella incentrata sulla sua professione, il giudice (in città si è occupato, tra l’altro, del caso del medico Giampaolo Amato, accusato di avere ucciso moglie e suocera e per cui Paris ha disposto il carcere); l’altra è quella artistica, poiché con il nome d’arte Lemó il gip ha da poco pubblicato il suo primo album da cantautore, ’Chi l’avrebbe mai detto’. Undici brani ispirati anche dall’ascolto di cantautori italiani quali Dalla, De André, De Gregori e, non ultimo, Gianmaria Testa: proprio all’artista scomparso nel 2016 il giudice dedica il suo nuovo singolo, ’Spaiato’, in uscita in radio il 5 gennaio ed entro fine anno disponibile sulle piattaforme di musica streaming (dove l’album si trova già da novembre).

Dottor Paris, come si coniugano le due sue carriere?

"Ora si mescolano, ma non è sempre stato così. Per una trentina d’anni ho messo da parte la musica per il lavoro. Scrivo canzoni da quando avevo 15 anni, quindi si può dire che sono prima cantautore che magistrato, ma poi la vita ha preso una strada diversa: Giurisprudenza, il concorso... Mi sono dedicato a tempo pieno alla mia professione, bellissima e nobilissima. Poi però la voglia di dare vita alle tante canzoni che mi accontentavo di immaginare è diventata troppo forte. Durante la pandemia non ce l‘ho più fatta a farle aspettare nel cassetto ed è nato questo disco. Spero ne seguiranno altri".

Che lavoro ne è emerso?

"Posso ritenermi soddisfatto. Sono riuscito a coinvolgere musicisti di alto livello, non banale per un esordiente: artisti che hanno lavorato con persone che hanno fatto la storia del cantautorato italiano. Tra loro, collaboratori e amici del cantautore che più ha influenzato la mia scrittura, Gianmaria Testa, troppo presto scomparso. Tra loro, Ferruccio Spinetti, Gabriele Mirabassi, Giancarlo Bianchetti".

Ci parli del singolo.

"’Spaiato’ viene dopo ’Back Home’ e ’Mariarita’, ed è accompagnato da un bel videoclip. Parla di guanti: uno dei due viene dimenticato a Budapest mentre il suo compagno torna a Trastevere. Difatti il video alterna immagini in studio ad altre girate a Roma e Trastevere, in bianco e nero. È la metafora di ogni storia d’amore tra due anime che dovrebbero condividere il cammino, ma si perdono. Per un guanto è peggio, il compagno è funzionale alla sua esistenza".

C’è il lieto fine, però...

"Sì, sebbene disperato il nostro guanto alla fine ne troverà un altro, che pur di un altro colore gli permetterà di proseguire il cammino al riparo dalla solitudine. Si parla d’amore universale, senza distinzioni, in un periodo caratterizzato invece da guerre brutali".

L’amore è il tema centrale dell’album, ma il suo mestiere la porta ad affrontare ben altre realtà: violenze di genere, persino femminicidi. Come coesistono le due cose?

"All’inizio è stata dura, il mio lavoro impediva al lato artistico di emergere. Poi i due mondi hanno iniziato a parlarsi, tanto che alcune canzoni sono nate proprio da storie in cui mi sono imbattuto nella mia professione. Non in questo album, però".

Federica Orlandi