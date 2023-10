L’energia pulita ora si produce nell’ex discarica

Fino a dieci anni fa arrivavano rifiuti non pericolosi, oggi si produce energia da fonti rinnovabili: il Gruppo Hera ha dato alla discarica di Galliera una seconda vita grazie a due impianti realizzati nell’area che si trova sulla pianura attraversata dal Reno. L’apripista, nel 2008, è stato l’impianto di recupero energetico da biogas, a cui si è recentemente aggiunto un impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura sommitale della discarica esaurita.

Il nuovo impianto fotovoltaico è composto da 2.498 pannelli, per una potenza totale di circa 1 megawatt, e si prevede una produzione di energia elettrica di 1,37 gigawattora all’anno, pari al consumo di oltre 500 famiglie, con un risparmio in termini di anidride carbonica di 610 tonnellate. L’energia prodotta, al netto degli autoconsumi, verrà immessa in rete.

L’impianto di Galliera è il primo sviluppato internamente al Gruppo Hera, dalla progettazione alla realizzazione: è stato infatti curato dall’unità dedicata alla produzione di energie rinnovabili, in collaborazione con la controllata Heratech per la progettazione e realizzazione delle opere, e il supporto di Herambiente per la completa integrazione e sinergia con le infrastrutture già presenti. Inoltre, risponde appieno agli indirizzi nazionali e regionali che promuovono la realizzazione di questi progetti sulle discariche esaurite attraverso incentivi e semplificazioni: si sfruttano infatti aree difficilmente convertibili ad altri usi. Proprio con l’impianto di Galliera la controllata Herambiente ha partecipato con successo all’ottava procedura di accesso ai regimi di sostegno del cosiddetto ’Decreto Rinnovabili’, ottenendo un incentivo che stabilizzerà il valore dell’energia immessa in rete per 20 anni.

"Le sfide del futuro richiedono alle utility come la nostra un impegno sempre più decisivo che intendiamo tradurre in progetti concreti – afferma Orazio Iacono, ad del Gruppo Hera – attraverso investimenti che consentiranno di accompagnare i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni nella transizione green e, in questo caso, in quella energetica, con un modello sempre più distributivo e inclusivo per lo sviluppo del tessuto sociale e industriale. L’impianto fotovoltaico di Galliera ne è un esempio efficace perché crea valore per il territorio e per l’ambiente. Inoltre, siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto perché è il primo sviluppato completamente all’interno del Gruppo Hera".

"In questo momento storico di attenzione verso l’ambiente e le fonti rinnovabili, in cui l’energia green è diventata una risorsa primaria, accogliamo con entusiasmo questo esempio virtuoso – dice Stefano Zanni, Sindaco di Galliera –. Tale iniziativa va di pari passo con un percorso di efficientamento energetico degli edifici pubblici avviato dal Comune di Galliera, che nel corso dell’anno 2021 ha concordato e attuato una serie di interventi volti a migliorare le prestazioni e ridurre i consumi di tutti gli impianti comunali".