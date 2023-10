L’ennesima aggressione. Tentano di violentare una ragazza in strada. Arrestati due minorenni

Erano arrivati a Bologna da una manciata di giorni il quindicenne e il diciassettenne tunisini arrestati la notte tra sabato e domenica dalla polizia per aver tentato di stuprare una ventitreenne. L’aggressione sessuale è avvenuta in via Ghirardacci, mentre la ragazza stava tornando a casa dopo aver passato la serata con gli amici ai Giardini Margherita.

La giovane era sola, quando i due ragazzini l’hanno approcciata con una scusa, per poi tentare subito di strapparle lo zainetto. Lei è riuscita a trattenerlo ed è scappata via, ma i due le sono corsi dietro, riuscendo in breve a raggiungerla. Dopo aver tentato di nuovo di afferrare la borsa, che lei stringeva a sé, hanno cambiato l’obiettivo delle loro ‘attenzioni’: hanno buttato a terra la ventitreenne, tappandole la bocca e spogliandola, nel tentativo di stuprarla. La sorte ha voluto che in quel momento in via Ghirardacci passasse un’auto: ed è stata questa circostanza fortuita a salvare la ragazza. I due minori stranieri non accompagnati sono scappati via, lasciando la vittima in strada. Lei, malgrado lo choc, ha subito chiamato la polizia.

E due volanti sono arrivate nella strada: grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, i poliziotti sono riusciti in pochi minuti a individuare, in via Siepelunga, i due giovanissimi. Che alla vista degli agenti si sono mostrati aggressivi, senza diventare però fisicamente violenti, né tentare la fuga. Non parlavano italiano, ma continuavano a ripetere "Casa Merlani, casa Merlani". Ossia, l’hub per minori di via Siepelunga dove, probabilmente, erano stati ospiti. Riconosciuti dalla vittima, sono stati arrestati con le accuse di tentata rapina e violenza sessuale in concorso, accompagnati al Pratello in attesa della convalida.

La ragazza, che ha formalizzato la denuncia, come da prassi è stata sottoposta agli accertamenti medici del Protocollo Eva, destinato alle vittime di violenza sessuale. Non ha riportato lesioni, ma sarà difficile per lei riuscire a superare lo choc per quanto accaduto e per quanto ancora di peggiore sarebbe potuto accadere.

Stando ai primi accertamenti della polizia, i due giovanissimi non avrebbero (ancora) avuto precedenti di polizia per reati commessi in Italia. Ma da quanto si apprende, il loro arrivo sul territorio nazionale sarebbe molto recente, tanto che i due ragazzi sarebbero arrivati a Bologna pochi giorni fa. E qui sono stati sistemati in due strutture della zona per minori non accompagnati. Questa mattina, difesi dall’avvocato Michelina Giaquinto, compariranno davanti al giudice per la convalida: "Bisogna comprendere bene i fatti – spiega la legale –. Prima della convalida è difficile capire con esattezza cosa sia accaduto. Si tratta comunque di una triste realtà: sia per la vittima, sia anche per questi ragazzi, che vivono allo sbando, benché qualcuno potrà eccepire che si tratti di giovani ospiti di strutture di accoglienza".