L’Ennio Flaiano di Bentivoglio

All’Oratorio di San Filippo Neri stasera alle ore 20.30, la rassegna Omaggi dedica un appuntamento all’intellettuale che tanto seppe descrivere il paese del Dopoguerra, Ennio Flaiano. In scena Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti con lo spettacolo Lettura clandestina: la solitudine del satiro di Ennio Flaiano. Per Bentivoglio il titolo dello spettacolo richiama la posizione di Flaiano come "passeggero senza biglietto a bordo del nostro mondo, dove nessuno si è accorto di lui, fino a quando ne è sceso".