"L’enoturismo può crescere"

Sulle colline di Monte San Pietro c’è la storica Tenuta Bonzara. Anche qui la scorsa settimana ha sancito l’inizio della vendemmia: dopo qualche attesa per la pioggia, è partita la raccolta di varietà precoci. "Per

il Pignoletto vediamo il meteo – spiega Silvia Lambertini –, e quanto sole ci sarà: facciamo campionature costanti. Siamo abbastanza in linea con gli ultimi anni, ma ormai sappiamo che dal 10 di agosto bisogna monitorare con attenzione le uve".

Quali sono le prime impressioni?

"L’acqua c’è stata e la quantità è ottima, i tecnici sono soddisfatti. Gli ultimi anni ci hanno fatto penare, dal 2021 la situazione è sempre stata un po’ traballante, ma quest’anno siamo sereni a livello di produzione. Poi bisogna sempre vedere in cantina. Per ora è una buona annata, speriamo si riprenda il mercato".

Una congiuntura non facile.

"Non abbiamo esportazioni negli Usa, ma sicuramente bisogna essere molto attenti, investire di più sull’aspetto commerciale e aprire nuovi canali. Non abbiamo una produzione elevatissima e siamo tranquilli, ma cerchiamo di aprirci a mercati fuori, partecipare alle manifestazioni.

Il territorio sta lavorando bene per premuovere le aziende. Siamo un piccolo vivaio fertile: se tutti si danno fare si possono avere buoni risultati".

Lei è la presidente regionale del Movimento Turismo del Vino. Come sta il nostro territorio?

"L’enoturismo ha un enorme potenziale di crescita. Quest’estate abbiamo avuto turisti da Bologna, Modena, ma anche stranieri, da Germania, Svezia, Europa, persino Honk Kong. Raccogliamo buoni frutti e vorrei lavorare a nuove esperienze da proporre".

Che visitatori sono?

"I clienti sono molto preparati, hanno dai 25 ai 60 anni, sono curiosi, disposti a spendere. Alcuni ci trovano sulle piattaforme e anche le guide possono essere un buon motore. A volte arrivano sorpresa, ma l’obiettivo è non mandare mai via nessuno. Per le cantine familiari non è facile, ma oggi i costi dell’agricoltura sono molto elevati e si può puntare a fare ospitality in modo serio".

le. gam.