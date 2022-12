L’ensemble All Stars stasera sul palco

La musica non ha bisogno di aspettare San Silvestro per dare il meglio di sè. Stasera alle 22, sul palco della Cantina Bentivoglio di via Mascarella torna la ’Bentivoglio All Stars’, formazione che annovera Matteo Raggi, Barend Middelhoff, Marco Ferri e Michele Vignali al sax tenore, Davide Brillante alla chitarra, Nico Menci al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso ed Enrico Smiderle alla batteria. L’ensemble è nato nello storico jazz club di via Mascarella: otto musicisti selezionati tra i migliori del panorama bolognese.