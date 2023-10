L’ensemble Tetraktis: musica assoluta nel nome di Bach

La rassegna di Bologna Festival Il Nuovo l’Antico si conclude stasera alle 20,30 all’Oratorio San Filippo Neri con il concerto tenuto dall’ensemble Tetraktis Percussioni insieme al clavicembalista Enrico Baiano. In programma musiche di Bach e musiche per percussioni di sei autori contemporanei appositamente composte per il progetto ’Musica assoluta e strumenti ben temperati’. I musicisti del quartetto Tetraktis hanno chiesto a sei compositori italiani di ripensare altrettanti Preludi e Fughe del Clavicembalo ben temperato di Bach per il timbro, il suono e i colori dei loro strumenti. Enrico Baiano, al clavicembalo, fa ascoltare l’originale versione bachiana cui è ispirata ciascuna delle sei ‘reinvenzioni’. : "Sappiamo di essere solo gli ultimi di una lunga lista di interpreti – spiegano i musicisti – che hanno attinto all’immensa produzione bachiana ma, senza dubbio, apparteniamo a quell’alveo di musicisti che cercano di “rendere vivo” un grande compositore, interpretandolo in modo innovativo".