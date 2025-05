’Lenzuolata’ contro le auto che sfrecciano

Lenzuolata di protesta, pochi giorni fa a Montepastore, frazione del territorio di Monte San Pietro, dove alcuni residenti hanno esposto lenzuola bianche con scritte spray di colore rosso per raccomandare agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità previste nei centri abitati. Questa frazione montana è, infatti, attraversata dal flusso continuo di veicoli che transitano sulla strada provinciale Valle del Lavino, la principale via di comunicazione tra le località appenniniche tra Reno e Samoggia.

Il traffico passa a ridosso delle abitazioni e delle attività commerciali: ristoranti, botteghe, servizi, centro sociale, parco giochi, centro sportivo, chiesa e centro parrocchiale, con auto, moto, camion e anche bici che nonostante la segnaletica sfrecciano spesso a velocità pericolosa. Qui si registrati incidenti gravi, e il tema è ben noto agli amministratori e alla polizia locale. Vittime non solo le persone, ma anche gli animali selvatici e domestici. E sarebbe stata l’uccisione di un gatto domestico investito da un’automobile in transito veloce, l’episodio che ha indotto a questa forma civile di protesta. "Andate piano!!!! Ci sono persone e animali" recitavano i due lenzuoli appesi alla recinzione. Scritte che sono rimaste esposte per due giorni, fino a quando, su sollecitazione degli agenti della polizia locale che hanno ricordato le norme del codice della strada, sono stati staccati. "Per alcune ore abbiamo visto che la maggior parte degli automobilisti ha rallentato, come dovrebbero fare sempre. Troppo forte lo choc per l’uccisione del gatto della vicina. Preso in pieno da un’automobile che non si è neanche fermata, nonostante un botto che ci ha fatto uscire di casa per vedere cos’era successo", spiegano i residenti delle case che affacciano sulla provinciale sul versante verso Tolè. Ed è proprio nel tratto tra centro sportivo e cimitero che si trovano i cartelli stradali col limite di velocità poco rispettato e un display luminoso guasto ormai da tanto tempo, che aveva svolto con qualche efficacia il compito di segnalare agli automobilisti l’eccesso di velocità. "Qui le auto vanno come fossero in pista! – dice una donna appena uscita dalla messa domenicale – a Montepastore abitano 800 persone. Abbiamo segnalato tante volte il problema al Comune e chiesto dissuasori o autovelox. Ma inutilmente".

La sindaca Monica Cinti conosce il problema: "A Città metropolitana, con la nostra polizia locale, avevamo proposto l’installazione di diversi autovelox. Uno anche qui. Ma ce ne sono stati concessi solo due, e se si chiarirà la normativa, potremo metterli a Calderino e a Monte San Giovanni, dove ci sono le scuole. Qui a Montepastore la polizia locale fa spesso controlli. Che speriamo di intensificare".

Gabriele Mignardi