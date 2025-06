Leo Nucci torna nel suo teatro: "Castiglione è sempre casa mia"

Leo Nucci torna al teatro di Castiglione dei Pepoli. Domani, alle 21, il celebre baritono, nato sull’Appennino nel 1942, si esibirà con gli altri membri del quartetto di Lodi K(over) 80 nello spettacolo ‘L’ eterna…Melodia’. Ad accompagnarlo saranno Elisa Maffi voce soprano, Marco Righi al violoncello e Paolo Paolo Marcarini al pianoforte e agli arrangiamenti. "Il teatro di Castiglione – rivela Nucci – per me è casa. Questa volta proponiamo un repertorio che stiamo portando in giro per l’ Italia, all’ interno di ville e palazzi. Noi membri del quartetto siamo amici che fanno musica per puro piacere. Speriamo che questa libertà artistica riesca ad arrivare al pubblico castiglionese". Leo Nucci, residente a Lodi, dopo aver studiato a Bologna, sì è affermato come cantante lirico di fama mondiale, distinguendosi per le frequenti incursioni nel repertorio verdiano. Molto legato al territorio di origine, nel 2023 si era esibito per l’ inaugurazione del teatro con gli stessi musicisti e la corale San Rocco, eseguendo però un repertorio diverso.

"Siamo grati a Leo Nucci – sottolinea Giuseppe Beccaglia, direttore artistico del teatro comunale – per la sua disponibilità. Averlo a Castiglione, circondato da parenti e amici, è sempre un onore che dà grande lustro al nostro cartellone". Il biglietto d’ ingresso costa 25 euro ed è disponibile, salvo esaurimento posti, presso la biglietteria aperta un’ ora prima dell’ evento.

f. m.