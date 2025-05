Leo Ortolani e il Signore dei ratti

Il fumetto e le nuove generazioni di creativi sono al centro della programmazione di maggio della Feltrinelli in piazza Ravegnana 1, con una serie di appuntamenti che gli appassionati non possono perdere. Oggi alle 18,30 infatti Leo Ortolani presenta ’Il Signore dei Ratti special edition’ (Panini Comics). Ortolani, dialogherà con Stefano Giorgianni, presidente dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani e traduttore di Tolkien in un evento realizzato da Lucca Comics & Games insieme alle Librerie Feltrinelli, per celebrare la nuova edizione speciale de ’Il Signore dei Ratti’ (Panini Comics), tra epicità, risate e omaggi alla saga fantasy per eccellenza.

La rassegna poi continua il 12 maggio alle 18 con Giulio Macaione che presenta ’Tutte le volte che sono diventato grande’ (Bao Publishing): una storia d’invenzione sul trovare il proprio posto nel mondo. Si chiude il 28 con Giacomo Keison Bevilacqua e il suo ’A Panda piace... la sveglia del lunedì’(Gigaciao).