Leon Beal in concerto per l’Ant

Dai concerti nei cori gospel ai grandi spettacoli insieme a nomi che hanno fatto la storia della musica afro americana, come Harold Melvin e i Temptations, Leon Beal è uno dei protagonisti più noti del soul e del rhythm’n’blues americano. Il cantante, accompagnato dalla Luca Giordano Band, si esibirà questa sera alle 20.30 al Circolo Tennis nei Giardini Margherita durante una serata il cui intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ant Franco Pannuti da anni impegnata nell’assistenza medico-specialistica domiciliare e gratuita ai malati oncologici in tutta Italia. Dopo, dalle 21.30 i partecipanti potranno gustare una cena a buffet preparata dallo chef Ivan Poletti (informazioni e prenotazioni eventi@ant.it).

Beal, Lei ha iniziato a cantare gospel in un coro di chiesa. Quanto è stata importante questa esperienza per la sua carriera? "È stata fondamentale. Cantare gospel in chiesa mi ha dato il primo vero contatto con la musica. Mi ha insegnato disciplina, armonia e come usare la voce non solo tecnicamente ma anche emotivamente. È stata una scuola di vita tanto quanto una scuola di musica".

Quanto è rilevante la dimensione spirituale nel gospel? "È tutto. Il gospel affonda le sue radici nella fede, in un messaggio di speranza e resilienza. Anche quando viene eseguito al di fuori di un contesto strettamente religioso, porta con sé quell’energia di elevazione e connessione".

E quanto sono importanti le sue radici nella cultura musicale afroamericana? "Sono essenziali. Il gospel, come il blues e il jazz, nasce dall’esperienza afroamericana, dalla lotta e dalla perseveranza. Comprendere questa storia significa comprendere perché la musica ha così tanto potere: è la voce di una comunità, una voce di resistenza e di gioia".

Se dovesse definire il gospel, quali parole userebbe? "Fede, anima, comunità, libertà e guarigione".

Lei ha aperto concerti di artisti leggendari come Harold Melvin e The Temptations. Che ricordi hai di queste esperienze? "È stato indimenticabile. Condividere il palco con queste leggende è stato allo stesso tempo un esercizio di umiltà e uno stimolo. Ricordo di averli visti suonare e di aver realizzato quanta storia e passione portassero con sé. Mi ha spinto ad alzare i miei standard come artista".

Quali sono le sue principali fonti di ispirazione? "La vita stessa, le sue gioie e le sue difficoltà. Traggo ispirazione dalle persone comuni, dalle storie di resilienza, dai grandi artisti che mi hanno preceduto. La musica è un riflesso di ciò che viviamo e sentiamo".

Perché il soul e il rhythm & blues sono ancora così attuali oggi? "Perché parlano direttamente al cuore. Soul e R&B parlano di emozioni vere: amore, dolore, speranza, desiderio. Non passano mai di moda perché le persone si riconosceranno sempre in quei sentimenti".

Lei si esibirà in una iniziativa di beneficenza a Bologna. Quanto è importante il valore sociale nella musica oggi? "È fondamentale. La musica ha il potere di unire le persone, sensibilizzare e sostenere cause importanti. Ecco perché per me è un privilegio e un onore essere stato chiamato da Eleonora Gazzotti a cantare per queste persone meravigliose presso la Fondazione Ant. Come artisti, abbiamo la responsabilità non solo di intrattenere, ma anche di contribuire positivamente alle nostre comunità".

Pierfrancesco Pacoda