Leonardo assunto a tempo indeterminato dopo il terribile incidente: ho pianto

Bologna, 2 ottobre 2025 – "Non piango mai. Mi era successo solo una volta, da piccolo, quando è morto mio padre. Ma ieri sì, ieri sono scoppiato a piangere. Perché mi è venuta la pelle d’oca quando è arrivata la telefonata. Ed è più unico che raro che nella vita capiti qualcosa di così bello. Di solito, avviene tutto il contrario".

Leonardo Fanali, 25 anni, fermo in un letto, non riesce a nascondere la grande sofferenza dopo l’incidente stradale del luglio scorso, che prima lo ha fatto finire in coma e ora lo sta costringendo a una lunga e complicata riabilitazione: con viti impiantate nella testa e numerose fratture cervicali e dorsali, fa fatica anche a parlare, ma oggi non si tira indietro. Perché è un gran giorno, e questa storia la vuole raccontare.

Davanti a lui un foglio, nell’oggetto: ‘Trasformazione rapporto lavoro a tempo indeterminato’. È il suo nuovo contratto, che ha appena firmato e rispedito all’azienda ‘All’Antico Vinaio’, con sede a Firenze. Perché Leonardo, fino a quel giorno di luglio, lavorava come banconiere in uno dei locali della ditta in via Santo Stefano, nel cuore del centro storico di Bologna. Un nuovo contratto che ora gli assicura un futuro e che arriva proprio nel giorno in cui quello a termine era scaduto.

"Non so neanche quando potrò rientrare, prima di metà novembre è escluso. Tutto dipenderà dalla riabilitazione. Ma quello che mi ha lasciato senza parole è che per il datore di lavoro questo non ha importanza – dice Leonardo, profondamente commosso –, Tommaso Mazzanti è stato un grand’uomo. Il contratto era in scadenza, poteva fregarsene, fare finta di niente. Come fanno in tanti. Lui no. Anzi, ha rilanciato. Senza sapere nemmeno quali saranno le mie condizioni in futuro. Non posso che ringraziarlo all’infinito, lui e il dottor Cristian Rondini, per un gesto così inaspettato e incredibile da far venire la pelle d’oca. Spero – sorride – che tutti un giorno possano incontrare sul proprio cammino anche solo un 10% di un Tommaso Mazzanti".

Il datore di lavoro, contattato, preferisce non rilasciare dichiarazioni: per lui è stata una decisione presa con il cuore, non ci tiene a farsi pubblicità così. Anche perché, dietro questa storia, c’è la sofferenza di un ragazzo. Nel giorno che gli ha cambiato la vita, Leonardo viaggiava nell’auto con la zia, sul sedile del passeggero, nel Ferrarese, quando il mezzo è uscito di strada e, dopo un lungo volo, ’è atterrato’, accartocciandosi su se stesso. Per lui, costretto su quel letto, è difficile anche solo ricordare quei momenti.

A Leonardo manca molto il suo lavoro, gli mancano i colleghi: "Con loro si sta benissimo, siamo tutti giovani, una bella squadra. Non vedo l’ora di riabbracciarli. All’Antico Vinaio mi occupavo del banco, preparavo le schiacciate, i salumi. Vorrei tornare presto. E vorrei anche riprendermi la mia vita". Le sue giornate, prima dell’incidente, scorrevano tranquille tra il calcio il pugilato, le passeggiate con il cane Kubra (sì, come il personaggio di Mare Fuori). "Mi mancano le cose semplici, piccole: anche solo poter portare fuori il cane da solo, senza che ci sia bisogno di qualcuno che mi accompagni. O andare al bar, prendermi un caffè". La strada è ancora lunga. "Mi capita di essere molto giù di morale, e spesso per il dolore mi sembra di impazzire. Ma voglio tenere duro, arrivare in fondo alla riabilitazione. Devo ringraziare il chirurgo Luca Amendola, del Maggiore di Bologna, senza di lui e la sua équipe non ce l’avrei mai fatta. Anche loro si sono presi cura di me".

Nemmeno la mamma di Leonardo, Vincenza, è riuscita a contenere le lacrime alla notizia del contratto a tempo indeterminato: "Non ce lo aspettavamo, questo è certo. Io sono in aspettativa non retribuita, una situazione non proprio facilissima. Siamo in un alloggio Acer (case popolari). Avremmo bisogno però di traslocare in un appartamento al piano terra, se possibile, perché ora siamo al terzo senza ascensore. Detto questo, siamo grati per quanto hanno fatto per Leonardo al lavoro. Davvero non potevamo chiedere di più".