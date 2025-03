Reno, Sciascia e i leoni dei Giardini Margherita

Bologna, 5 marzo 2025 – Per un’intera generazione di bambini bolognesi sono stati un’attrazione irrinunciabile, la ricompensa per avere preso un buon voto a scuola o il massimo del divertimento domenicale quando le gite fuori porta non si potevano ancora fare. Per tanti hanno rappresentato un tocco di esotismo a km 0, l’esempio che si poteva (quasi) toccare con la mano di mondi lontani e irraggiungibili. Pochi animali come Reno e Sciascia hanno dominato l’immaginario collettivo di una città. E per molti bastano questi due semplici nomi per capire di cosa stiamo parlando: i famosi leoni dei Giardini Margherita.

Reno e Sciascia arrivarono sotto nel Due Torri nel 1939 grazie ai legionari del 567esimo battaglione che partecipò alla campagna di Etiopia: tra di loro spiccava la figura di Giacomo Delbosg, detto Gimmy, nato a Zagabria ma bolognese a tutti gli effetti avendo sposato nel 1924 Maria Luisa Bertusi, con la quale si stabilì definitivamente in città dieci anni più tardi, diventando il bagnino della piscina olimpionica dello stadio allora denominato Littoriale.

Per i due leoni fu approntata una gabbia ad hoc nel cuore dei Giardini Margherita su volontà dell’allora Federale di Bologna, proprio di fianco al recinto dedicato ai daini, dotata anche di riscaldamento per i mesi invernali.

Reno morì esattamente settant’anni fa, mentre Sciascia resistette qualche anno in più. Morta anche Sciascia, la tradizione dei leoni in gabbia ai Giardini Margherita proseguì fino al 1979, quando furono eliminate sia la gabbia, sia il recinto dei daini adiacenti. Al loro posto, fu costruita una capanna villanoviana.