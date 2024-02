Proposte inconsuete per iniziare la settimana al cinema. Domani alle 21 al Pop Up Cinema Arlecchino, per ’Lunedì Top Doc’ sarà proiettato ’Extreme billiars – Dal bar allo sport’: ovvero l’epica storia delle boccette italiane, firmata da Alessandro Cavazza che sarà presente alla proiezione. Per il ciclo Mardì Bon Bon invece, al Pop Up cinema Jolly martedì alle 21 ’Le avventure del piccolo Nicolas’di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre. Proiezione in lingua francese con sottotitoli e incontro online con Massoubre.