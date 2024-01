Lepore a fil di rasoio. L’incontro del sindaco con il barbiere ‘ribelle’

"Al sindaco ho fatto pure la barba. E pensi un po’, è venuta anche benissimo, nemmeno un taglietto". Barba e capelli, a Matteo Lepore, forse qualcuno vorrebbe farli, in senso figurato. E’ la fronda della popolazione contraria alla Città 30, che c’è e che si fa sentire, che ha avuto nelle ultime settimane, tra i suoi alfieri, anche Dino Candelà. Il barbiere, che ha il suo salone in via de’ Carbonesi, aveva appeso un cartello alla sua porta a vetri annunciando una chiusura per protesta, contro la Città 30. "Con i 30 all’ora se ne va anche il 30% dell’economia del Paese", il claim mostrato all’uscio con un parallelo pure nazionale. Ieri Lepore ha fatto visita al barbiere riluttante, un po’ una replica speculare della visita di due giorni fa al primo multato della Città 30, il gioielliere Sergio Baldazzi. Solo che stavolta si è trovato, amichevolmente, il rasoio a fil di pelo.

"Il sindaco, scherzando, mi ha chiesto se durante la mia protesta della scorsa settimana, alcuni giorni nei quali ho tenuto chiusa la mia sala da barba, davvero fossi andato in vacanza – racconta sorridendo Candelà –. Invece sono rimasto qui a Bologna a studiare, a documentarmi sul lavoro di Lepore e della giunta. Niente vacanza, altroché". Il sindaco continua a tirare dritto. "Assolutamente – prosegue il barbiere –, lui è convinto che la misura sia più che giusta e che la cittadinanza contraria la comprenderà al meglio nelle prossime settimane. Mi ha anche detto che farà dei correttivi, se motivati, ma che ci saranno tra qualche tempo, quando si avranno anche numeri più completi sugli effetti. Io sono rimasto delle mie idee, rimango contrario a questa decisione del Comune e sono convinto che avremo un calo del 30%, se non di più, per i dati economici a Bologna e in tutta Italia. Così le persone non si muovono più". Lo scambio tra il sindaco e il barbiere, inevitabilmente, ha girato anche sulle multe comminate. "Il sindaco dice che sono molto poche le sanzioni. Io a lui, che è stato molto gentile e molto amichevole, ho fatto presente che adesso che sono accesi i riflettori sulla Città 30 è così, ma che poi a riflettori spenti si vedrà il bagno di sangue – aggiunge Candelà –. Gli ho anche raccontato la storia di un mio amico, non vedente, che adesso fa una grande fatica a prendere il taxi. Con la preferenziale rimessa in via Farini, ancora peggio. Ho detto al sindaco: ‘Chiudi tutto il centro allora’. Ma lui dice che non si può fare, che c’è il problema degli autobus. Spero – conclude il barbiere –, che altri commercianti come me tengano chiuso il loro negozio almeno un giorno. Sarebbe un segnale importante, è una decisione sbagliata".

Per ora, però, nessun commerciante si è accodato alla protesta di Candelà. Il sindaco, ieri sera, ha postato la foto della barba in simpatia. "Ho offerto il mio collo a Dino con fiducia. E abbiamo amabilmente detto la nostra – ha scritto Lepore sui suoi social –. Intanto, grazie a Dino per la disponibilità! Per consolidare il bilancio realistico del nostro progetto – ha puntualizzao Lepore – occorrerà aspettare 6 mesi, così si è fatto nelle altre città che hanno fatto lo stesso percorso".

pa. ros.