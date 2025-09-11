Lepore a Piantedosi: "Sì al patto per Bologna. Ma su temi concreti"

Disponibilità a discutere di "proposte e temi concreti", ma "senza ricatti". A pochi giorni dall’incontro con il ministro Matteo Piantedosi per rinnovare il patto per la sicurezza su Bologna, il sindaco Matteo Lepore tiene il punto nell’acceso dibattito sul contrasto alla criminalità. E alle proposte avanzate dal titolare del Viminale nell’intervista al Carlino di ieri – dall’istituzione di un Cpr per gli spacciatori all’adozione dei Daspo urbani – mette un fermo. Perché "la priorità è avere più forze dell’ordine in strada, visto che la polizia in città è sotto organico, nonostante i numeri sciorinati dal ministro". Nel frattempo, annuncia che oggi consegnerà in Procura l’annunciato esposto "di 140 pagine sullo spaccio", dal quale si evince che dietro c’è "una vera e propria organizzazione".

I CPR

Sull’ipotesi di realizzare un centro per il rimpatrio sotto le Due Torri per i pusher, Lepore è netto: "Questa soluzione non dà risposte alle richieste del sottoscritto e dei cittadini sul tema della sicurezza". E argomenta: "Il ministro Piantedosi e il governo hanno a disposizione le risorse per trattenere ed espellere gli stranieri che violano la legge da tre anni, da quando si sono insediati, ma attendiamo che diano seguito alle loro parole. Dire che non si arrestano gli spacciatori perché non si sa dove metterli o come espellerli, o che i Cpr, che sono di esclusiva competenza dello Stato, non si sono fatti perché i Comuni non collaborano significa offendere l’intelligenza degli italiani".

ZONE ROSSE

"Non bastano" sottolinea Lepore, pur riconoscendo di "non essere contrario a prescindere" a questo strumento. Una posizione che "mi è stata ribadita anche dai residenti della Bolognina che vedono gli spacciatori agire indisturbati, a volte anche a poca distanza dai contingenti delle forze dell’ordine e si chiedono perché non vengano arrestati".

ORGANICI E RINFORZI

Sul fronte organici delle forze dell’ordine in città, il primo cittadino invita a una lettura diversa dei numeri forniti da Piantedosi, che parlano di un aumento di agenti in città, dai 3.963 del 2021 ai 4.092 attuali. "Nel computo complessivo ci sono anche agenti che non lavorano in strada ed è lì che invece servono più uomini e risorse. Non è un caso che in Bolognina la Questura abbia da qualche settimana dovuto sospendere i servizi appiedati coordinati, il vero antidoto contro la criminalità di strada".

DASPO E TASER

‘Niet’ anche su Daspo urbani e taser alla Polizia Locale. I Daspo, sostiene il primo cittadino, sono uno strumento "ancora più debole delle zone rosse. È come dire ai pusher di andare a spacciare 500 metri più in là". Mentre gli agenti della Locale, secondo il sindaco, non hanno bisogno del taser, ma di poter "accedere allo Sdi (il sistema di indagine delle forze dell’ordine; ndr) per sapere se una persona fermata è pregiudicata o meno. Oggi ci vogliono 5-6 ore prima di saperlo. Dire armatevi e partite è un modo di fare che non ci piace".

L’INCONTRO DI SABATO

"Io ci sto a fare un patto per Bologna bipartisan che sia un modello per il Paese, ma senza ricatti, senza dovere accettare le bandiere politiche del centrodestra come pre-condizione necessaria. La nostra mano è tesa, ma per discutere di temi e proposte concrete" conclude il primo cittadino.