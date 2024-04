Lepore ai candidati dem: "Pronti a stupire"

"Ci saranno delle sorprese alle prossime amministrative dell’8 e del 9 giugno". Il sindaco di Bologna e della Città metropolitana, Matteo Lepore, lancia la volata ai candidati sindaci del Pd, assieme alla segretaria provinciale dem Federica Mazzoni e il leader regionale Luigi Tosiani, durante la presentazione della conferenza programmatica del partito per le Comunali. All’evento in Federazione Pd in via Andreini a Bologna, c’erano parecchi dei candidati dem nei 37 Comuni della provincia, tra sorrisi, abbracci, applausi e qualche foto ricordo. La parola d’ordine di Lepore, in qualità di sindaco della città metropolitana, è ’rimonta’ anche nelle amministrazioni perdute in mano alla destra.

"Mi sembra che in molti Comuni governati dal centrodestra, soprattutto nelle aree montane, ci sia molta insoddisfazione e penso che arriverà un buon segnale di speranza e di fiducia", prevede Lepore. "Il governo Meloni sta perdendo consensi", stima il primo cittadino bolognese, salvo poi non lesinare critiche ai primi cittadini di destra "che praticamente non si sono mai visti in Città metropolitana, se non quando dovevano chiedere soldi", dice citando ad esempio Giuseppe Vicinelli, sindaco di centrodestra di Sant’Agata Bolognese, alle prese con l’espansione della Lamborghini e la conseguente emergenza abitativa.

Da qui, carica la platea composta da esponenti dem, amministratori locali, consiglieri e, appunto candidati sindaci, ricordando come "si stiano costruendo alleanze larghe e civiche in tutti i Comuni. Insieme si può vincere", dice in riferimento alle difficoltà del campo largo con i 5 Stelle che, da Bari, si teme abbiano riflessi locali.

Conferma la segretaria provinciale dem Mazzoni: "Abbiamo un dialogo che dura da mesi. Qui c’è una buona sintonia". Sulla stessa linea il segretario regionale Pd, Tosiani: "Ostinatamente crediamo che debbano essere fatti accordi dalle forze politiche che stanno all’opposizione delle destre a livello nazionale. E a livello locale si stanno trovando quasi ovunque accordi positivi". Dalle montagne russe del campo largo, si plana sui nostri Comuni al voto. Prende la parola Davide Baruffi, braccio destro di Stefano Bonaccini e responsabile nazionale Enti locali del Pd, spiegando che "vincere nei Comuni è fondamentale per l’esito delle Regionali di domani". Si attende anche un video-messaggio della segretaria Pd Elly Schlein, ma alla fine per problemi tecnici e qualche imprevisto il collegamento non c’è.

Tutti d’accordo, intanto, sulla necessità di dare un segnale al governo Meloni, ricordando la buona amministrazione del centrosinistra: "I Comuni sono importanti", dice Lepore criticando il centralismo del governo che "vuole smontare gli enti locali". Il mantra è chiaro: "Vogliamo vincere e convincere. La nostra visione progressista e riformista ci servirà contro questa destra xenofoba che fa male al nostro territorio: dal Pnrr ai rimborsi dell’alluvione che non arrivano", insiste Mazzoni.

Sorride anche chi ha iniziato la corsa con qualche intoppo locale. Matteo Ruggeri, candidato sindaco di Casalecchio, saluta tutti perché "devo fare campagna elettorale...". Lo segue poco dopo Marilena Pillati, candidata di San Lazzaro per il dopo Conti, che nel pomeriggio ha un incontro elettorale. Per entrambi (e i colleghi presenti) scatta l’applauso della sala.