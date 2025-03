Lepore apre al centro e chiama Mazzetti

Il sindaco Matteo Lepore guarda al centro. E allarga la squadra nominando il renziano Stefano Mazzetti come nuovo capo di Gabinetto della Città metropolitana con delega al Lavoro. Ruolo che finora era stato di Sergio Lo Giudice (oggi capo di Gabinetto a Palazzo d’Accursio). Già sindaco di Sasso Marconi, classe 1967, oggi è responsabile delle relazioni industriali presso la Regione Emilia-Romagna e presidente regionale di Italia Viva.

Come arriva questo nuovo incarico?

"Voglio ringraziare il sindaco Lepore che mi ha fatto questa proposta e ho deciso di accettare volentieri. Mi occupo di tavoli di crisi in Regione da anni (incarico che lascerà, ndr) e ho fatto il sindaco in provincia, a Sasso Marconi: credo di avere diverse competenze che posso mettere a frutto nel mio nuovo incarico. Sono pronto a una nuova avventura".

Lei è il segretario regionale di Italia Viva. Crede che la scelta del suo nome nella squadra di Lepore sia anche legata alla candidatura bis del sindaco nel 2027 per coprirsi al centro?

"Questa è una domanda da fare più al sindaco che a me... La nomina è legata alla mie competenze professionali, è un incarico tecnico, non politico. Poi, certo, tutti sanno che non vengo da Marte e che rappresento un’area. Oggi, comunque, sono qua per lavorare per la città metropolitana, mettendomi a disposizione".

In questo nuovo ruolo si occuperà anche di tante vertenze del territorio...

"Credo che noi, lo dicono i dati, potremo avere problemi su alcune filiere, automotive e altre. Per questo è necessaria una continua collaborazione con sindacati e rappresentanti di categoria per trovare soluzioni. Ci aspettano momenti difficili".

Che ruolo può avere Italia Viva nel centrosinistra, pensando alle prossime sfide elettorali, dalle Comunali alle Politiche?

"Credo che dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra dove costruire un’area liberal-democratica riformista. La situazione attuale, a cominciare da Trump, ci impone una grande responsabilità. Dobbiamo stare uniti, pur mantenendo la nostra identità e le nostre idee politiche".

Lepore definisce Bologna la città più progressista d’Italia, ma ha aperto al centro. Ci sono le condizioni sotto le Torri per una grande coalizione da Iv ail M5s?

"Qui ci sono le condizioni per stare insieme, come è successo in Regione. Del resto non c’è nulla di nuovo: Iv ha già sostenuto la candidatura di Lepore".

Iv regionale e metropolitana festeggia la sua nomina: è il momento di un nuovo centro nel centrosinistra anche sotto le Torri?

"Dobbiamo impegnarci tutti per questo".

Rosalba Carbutti