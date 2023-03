Lepore con i neobolognesi "Festa per la cittadinanza"

"Bolognesi dal primo giorno". Il sindaco Matteo Lepore ha voluto festeggiare con i ragazzi neodiciottenni che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel 2022. Una cerimonia, quella di ieri in Sala Anziani a Palazzo d’Accursio, alla quale erano presenti anche rappresentanti della Rete ‘Dalla parte Giusta della Storia’. In questa occasione è stato anche consegnato un kit-dono ‘nuove cittadinanze’ con una copia della Costituzione italiana e la Card cultura.

"Essere cittadine e cittadini italiani – ha sottolineato il sindaco Lepore – significa avere pieni diritti ma anche pieni doveri; significa essere persone libere, consapevoli e responsabili. Significa vedersi finalmente riconosciuti diritti finora preclusi, come il diritto di votare e di essere elette o eletti, di accedere con maggiore facilità ad opportunità di lavoro, di poter contribuire pienamente allo sviluppo sociale e politico del nostro paese. Significa anche avere la cittadinanza europea e con essa più libertà di viaggiare e di scegliere dove studiare e lavorare".

Un tema, quello della cittadinanza, su cui Palazzo d’Accursio è in prima linea, come ricorda Lepore: "Il Comune riconosce l’importanza fondamentale del diritto di cittadinanza e si batte affinché sia riconosciuto a chi nasce o studia nel nostro Paese. Per questo, nel 2022 abbiamo deciso di modificare il nostro Statuto comunale, inserendo due articoli che riconoscono il principio dello Ius Soli, e di promuovere diverse iniziative affinché chi nasce a Bologna o frequenta le scuole qui, possa sentirsi bolognese, dal primo giorno".

Nessun accenno, però, alle polemiche dei giorni scorsi scatenate dalla visita di Lepore alle scuole medie Lipparini per "promuovere il diritto alla cittadinanza". Gli attacchi, partiti dal ministro leghista Matteo Salvini, seguiti poi anche da Fratelli d’Italia, non hanno fermato il primo cittadino che, anzi, ha fatto sapere dieci giorni fa in un’intervista al Carlino di voler tirare dritto: "Salvini venga con me nelle scuole. E la Meloni pensi allo Ius Soli come a un’opportunità".

Del resto, come ha spiegato ieri Lepore, "essere cittadine e cittadini del Comune di Bologna significa anche partecipare alla vita sociale, frequentare le nostre biblioteche, visitare i nostri musei. Per questo – ha detto ai ragazzi e alle ragazze – ci tengo particolarmente a consegnarvi in dono la Card Cultura con l’invito a scoprire l’importante patrimonio culturale e le tante opportunità della nostra città".